القوات العراقية تستعيد السيطرة على تل عبطة الجنوبي

استعادت القوات العراقية المشتركة، أمس، السيطرة على منطقة تل عبطة الجنوبي غرب الموصل في محافظة نينوى من إرهابيي تنظيم “داعش”، كما دخلت إلى منطقة صناعة الساحل الأيسر بعد اشتباكات مع “داعش” في حي الإعلام شرقي مدينة الموصل.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الحشد الشعبي في بيان له: إن قوات الحشد الشعبي تمكّنت من تحرير منطقة تل عبطة الجنوبي الواقعة في المحور الغربي للموصل بعد اشتباكات شرسة مع تنظيم “داعش” الإرهابي، وأكد قائد عمليات “قادمون يا نينوى” أن فرقة مدرعة تقدّمت لتصبح على بعد نحو كيلومتر من نهر دجلة، الذي يجري وسط الموصل، وأضاف: إن الجنود دخلوا مستشفى السلام في حي الوحدة بجنوب شرق المدينة قرب النهر.

وفي وقت لاحق حرّرت القوات العراقية حيي الشهداء والبريد في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ودارت اشتباكات بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب و”داعش” في حي الإعلام ضمن الساحل الأيسر للموصل، كما خاضت القوات العراقية مواجهات عنيفة في حي المرور وتل الورد وتقدّمت لاجتياز المدينة الأثرية في الساحل الأيسر.

وقال مصدر أمني :إن القوات العراقية تقدمت عند أطراف حي الصديق الشمالي ضمن الساحل الأيسر، مشيراً إلى اشتباكات عنيفة في 5 أحياء من الساحل الأيسر.

وضمن محور الساحل الأيسر أيضاً قصفت طائرات أميركية جسر الفيصلية شرق الموصل، يأتي ذلك في وقت تتجهّز فيه قوات جهاز مكافحة الإرهاب لدخول منطقتي الوحدة والميثاق ضمن محور الجنوب الشرقي.

وفي المحور الغربي تركّزت المواجهات في الشريعة الشمالية بين قوات الحشد الشعبي و”داعش”.

هذا وألقت الطائرات العراقية ملايين المنشورات على مناطق الموصل والحويجة والقائم تتضمن إنجازات الجيش في معركة تحرير الموصل، وتؤكد أن “داعش” يعيش ساعاته الأخيرة في العراق، فيما صدّت القوات العراقية هجوماً لـ “داعش” بـ 4 سيارات مفخخة عند مدخل سنجار ومعسكر القضاء في الموصل.

ووفقاً لمصادر عشائرية أقدم عناصر “داعش” على تفجير منارة “عنة” التاريخية غرب الأنبار.

كما استشهد 21 مدنياً أغلبهم نساء وأطفال وأصيب 35 آخرون جراء تفجير حافلة مفخخة استهدفت سوقاً لبيع الخضار داخل حي البكر المحرر شرق الموصل، كما أعلنت قيادة عمليات بغداد إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة بغداد الجديدة.

سياسياً، أعلن رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم أن مشروع التسوية الوطنية تمّ إقراره بعد مناقشات مستفيضة داخل الهيئات الثلاث للتحالف الوطني، وقال: إن الأمم المتحدة تبنت العمل على تسويق مشروع التسوية الوطنية محلياً وإقليمياً.

وكالات