السيولة الجيدة تحفز العودة للإقراض.. وهذه ضمانات وفوائد البنوك

دمشق-البعث:

أقرت وزارة المالية بأن سيولة المصارف العامة جيدة وضمن النسب المقررة من قبل مصرف سورية المركزي، بالتوازي مع عودة الاستقرار وتحسن الوضع الأمني ما دفع بوزراء المالية والاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي للتنسيق واستكمال الرؤى المشتركة حول إعادة إطلاق القروض لدى المصارف العامة استناداً إلى كتاب الحكومة رقم 14709 /1 تاريخ 8/11/ 2016.

وأبدت “المالية” الموافقة على استئناف النشاط التمويلي ومنح كافة القروض بعدما توقفت المصارف العامة عن منح القروض بكافة أشكالها بموجب التعميم رقم 39/ 2012 تاريخ 29/1/2012 بناء على توجيه رئيس الوزراء آنذاك للحفاظ على سيولة المصارف.

وحسب مذكّرة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان لرئيس الوزراء فإن تحسن السيولة جعل المصارف جاهزة لاستئناف التمويل كضرورة ملحة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي لما له من تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني ولتحقيق أرباح تؤدي بالتالي إلى زيادة خطط المصارف الاستثمارية ورفد خزينة الدولة بجزء كبير من الأرباح.