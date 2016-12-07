سيرونيكس تنتج 3500 شاشة (إل إي دي) وتستعد لطرح أجهزة متنوعة

دمشق-محسن عبود:

عادت الشركة السورية للصناعات الالكترونية “سيرونيكس” إلى ميدان الإنتاج والتسويق، بعد سنوات من الكمون على خلفية استهدافها من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة.

وتستعد الشركة حالياً لطرح حزمة واسعة من المنتجات الراقية المواكبة للتكنولوجيا، بعد أن أنتجت 3500 شاشة تلفزيونية ملوّنة ذات تقنيات دقيقة من نوع (أل إي دي) وبقياسات متنوّعة تبدأ من 23 و34 بوصة، وتتمتع هذه الشاشات بمواصفات فنية نوعية أهمها توفير الطاقة الكهربائية والدقة العالية والجودة في الصناعة الوطنية التي تضاهي مثيلاتها في دول أخرى.

وأفادت مصادر الشركة لـ”البعث” أن هذه المنتجات متوفّرة حالياً لمن يريد شراءها من صالات الشركة وفي المؤسسة العامة الاستهلاكية التي وقعت عقداً مع إدارة الشركة لشراء هذا النوع من الشاشات وبيعها نقداً أو بالتقسيط لمن يريد من العاملين في القطاع العام، وأكدت أن الشركة تعمل لإنتاج أجهزة” ريسيفر” وتصنيع السخان الشمسي عبر إنتاج الدارة الكهربائية الخاصة به، كما تقوم الشركة بالتحضير لجهاز استقبال يطلق عليه اسم (سيت بو) يقوم بتقوية إشارة المحطات الأرضية، علماً أن الشركة تقوم بالتحضير والتعاون مع مركز البحوث العلمية لإطلاق عدد من المنتجات الالكترونية.