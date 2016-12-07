في مهزلة قضائية جديدة.. أحكام الإعدام تتصاعد في السعودية

باتت الإعدامات المسلسل المفضل لدى نظام بني سعود، مستغلاً القضاء لتصفية حساباته مع أي صوت ينتقد العائلة المالكة، حيث أصدرت إحدى محاكم السعودية حكماً بإعدام 15 شخصاً، بزعم التجسس لدولة أجنبية.

وذكرت صحيفة الرياض ووسائل إعلامية أخرى تابعة لنظام بني سعود على مواقعها الالكترونية أن “المحكمة حكمت بإعدام 15 شخصاً من مجموعة تضم 32 شخصاً، يحاكمون بتهمة التجسس لمصلحة إيران، بينما حكم على 15 آخرين بالسجن بين ستة أشهر و 25 عاماً”.

ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحاكمة بأنها “مهزلة قضائية تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين”، وقال آدم كوغل الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إن المحاكمة “يشوبها الخلل منذ بدايتها”، مشيراً إلى أن المتهمين لم يتمكّنوا من التواصل مع محاميهم خلال فترات استجوابهم.

ولفت إلى أن “المحاكمات الجنائية يجب ألا تكون مجرد عرض قضائي، تكون الأحكام فيه قد صدرت مسبقاً”.

ونقلت المنظمة، ومقرها نيويورك، عن محامٍ كان يمثل بعض المتهمين حتى آذار الماضي قوله: “إن توقيت القضية قد يكون متعلقاً بالتوتر المستمر بين إيران والسعودية”.

وكان القضاء التابع لنظام بنى سعود أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً في الثاني من الشهر الجاري على شاب سعودي من محافظة القطيف بدعوى مشاركته بمظاهرات، وتعاطفه مع رجل الدين نمر النمر، الذي أعدمته سلطات بني سعود في مطلع العام الجاري، وكان إعدام النمر أثار استهجاناً واسعاً محلياً ودولياً، لعدم قانونيته.

وفي حكم ثانٍ قضت المحكمة بسجن شخص آخر عشر سنوات، وفرض غرامة مالية عليه تقدر بـ50 ألف ريال، أي نحو 13 ألف دولار، بزعم كتابته “تغريدات مسيئة لرأس النظام وولي عهده والحكومة”.

يذكر أن نظام بني سعود، الذي يجمع ممثلو منظمات حقوق الإنسان على وصف نهجه بالاستبدادي والمنتهك للقوانين الدولية الإنسانية، قام ودون إعلان مسبق بإعدام 47 شخصاً بينهم الشيخ النمر، الذي اعتقل لمطالبته بالعدالة الاجتماعية، ومعارضته لسياسة الاستبداد والقمع التي ينتهجها النظام السعودي بحق السعوديين.

وكالات