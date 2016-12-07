المطالـــب الجامعيـــة بعهـــدة نـــواب الشـــعب

حمص- البعث

جملة مطالب حملها طلاب جامعة البعث لأعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص خلال لقاء عقد في كلية الآداب أداره الرفيق الدكتور محمد عيسى أمين فرع الجامعة للحزب وحضره الدكتور أحمد مفيد الصبح رئيس الجامعة، منها إعادة الالتزام بتعيين خريجي معلم الصف من كلية التربية، وتعيين خريجي كليات العلوم الصحية والموسيقا والسياحة، وإحداث كلية مستقلة للسياحة، وإعادة النظر بقانون تنظيم الجامعات، وتعيين خريجي رياض الأطفال واشتراط منح تراخيص رياض الأطفال لحامل الشهادة، وإحداث اختصاصات في كلية الاقتصاد التي تقتصر على اختصاص واحد هو اختصاص إدارة الأعمال، بالإضافة إلى إعادة النظر بالامتحان الوطني، وحرمان الطلاب من التقدم للامتحان النظري في الكليات العلمية إذا لم يحققوا نسبة 70%، وتوفر الصيانة الدائمة ونقص أجهزة الكمبيوتر.

ونقل أبناء الريف الغربي معاناتهم من غياب السرافيس بعد تشغيل الكراج الشمالي وارتفاع الأعباء المادية على الطلاب مطالبين بالسماح للسرافيس المتعاقدة بالتوقف في الكراج الجنوبي القريب من الجامعة، وتعيين الخريج الأول من كلية السياحة، وإعادة النظر بموضوع الاعتراض على نتائج المواد بالكليات وغياب وسيلة النقل بالنسبة لطلاب معهد النفط، بالإضافة إلى معاناة الطلاب في المدينة الجامعية من انقطاع الكهرباء وغياب النقطة الطبية، وتشميل أسر المخطوفين بالدعم أسوة بأبناء الشهداء.