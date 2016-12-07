برنامج تدريبي لتطوير الزراعة

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

اتفقت مديرية زراعة ريف دمشق وغرفة زراعة دمشق على تنفيذ برنامج تأهيل وتدريب يواكب تطورات البحث العلمي وتطبيقاته من أجل تطوير القطاع الزراعي ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات بما يساهم في تطوير عجلة الإنتاج وزيادتها وخفض التكاليف وفق الدكتور علي سعادات مدير زراعة دمشق وريفها. وأوضح المهندس عمر الشالط رئيس غرفة الزراعة أن التدريب والتأهيل خيار استراتيجي لأي مؤسسة تتطلع لإعداد الكوادر البشرية وتطوير قدراتها لتكون قادرة على تلبية الاحتياجات ومواكبة التغييرات والظروف السريعة التي قد تحدث لمواكبة الإنتاج مع هذه الظروف وتأمين المنتجات المناسبة بأسعار مناسبة، ويتضمّن البرنامج ورشات عمل وندوات علمية، ما يلبي احتياجات العمل في القطاع الزراعي وفق خطط وزارة الزراعة.