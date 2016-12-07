إشراك الأهالي في لجان التموين

حلب – عمار العزو

بهدف تعزيز المشاركة الشعبية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، أصدر محافظ حلب حسين دياب قراراً بتشكيل خمس لجان رقابية مهمتها القيام بجولات ميدانية على مختلف الأسواق ضمن أحياء المدينة ومراقبة أسعار السلع المختلفة والمواد الغذائية والتموينية والتأكد من جودة مواصفاتها وتنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية بحق المخالفين في حال وجود أية مخالفة تمسّ الحالة المعيشية والخدمية للمواطن. وتضم كل لجنة في عضويتها ثلاثة مواطنين تم اختيارهم من الأحياء السكنية كافة بالإضافة إلى مندوبين عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثل عن غرفة التجارة وممثل عن مديرية الشؤون الصحية في مجلس المدينة ومندوب عن الفعاليات، وستقدم هذه اللجان تقارير أسبوعية عن نتائج عملها.