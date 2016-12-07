جلسة استثنائية وموازنات

القنيطرة- محمد غالب حسين

وافق مجلس محافظة القنيطرة خلال دورة استثنائية عقدها برئاسة رئيس المجلس محمد المحاميد على إضافة اعتماد قدره مليونا ليرة لمجلس المدينة، لتأمين قيمة نفقات الوحدة الإدارية. كما صادق المجلس على الموازنات الداخلية للعام القادم لوحدات الصناعات الريفية التي تتبع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد بلغت أكثر من أربعة ملايين ليرة.

وتكريماً لتضحيات الشهداء الأبطال أقر مجلس المحافظة إجراء مناقلة بين بنود الموازنة المستقلة، لتأمين اعتماد قدره مليونا ليرة مخصصة لرعاية أسر الشهداء وتكريمهم. ووافق على المناقلات التي اقترحتها بعض شركات المحافظة ومؤسساتها ومديرياتها.