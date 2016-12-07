3881 ضبطاً وتنفيذ 254 مركزاً ومحولة

دمشق– علي حسون

نظمت مديرية كهرباء دمشق 441 ضبطاً خلال شهر تشرين الأول ليصل عدد الضبوط 3805 ضبوط خلال العشرة أشهر من العام الحالي.

وأوضح مدير الشركة المهندس نور الدين أبو غرة أن عدد الضبوط الكلية المسددة لنفس الفترة بلغ 3881 ضبطاً، علماً أنه تم تركيب 8598 عداداً مع تبديل 22644 عداداً، كما وصل عدد المشتركين الكلي 598110 مشتركين، مبيّناً في تصريح لـ”البعث” أن المديرية تقوم بشكل دوري ومستمر في صيانة المحولات والإصلاحات الدورية، خاصة ضمن هذه الظروف الجوية الباردة والحمولات الزائدة، ما يسبب في أعطال كثيرة، حيث تم إجراء صيانة 17محولة في الشهر قبل الماضي مع صيانة 37 مركز تحويل، إضافة إلى وصل 127 مركز تحويل باستطاعات مختلفة مع 127محولة، علماً أن عدد محطات التحويل في الخدمة 28محطة وهناك 4 خارج الخدمة، كما يتواجد في مدنية دمشق 37 مركز جباية و21مكتب طوارئ . يشار إلى أن عدد العاملين في الشركة والقائمين على رأس عملهم “2862” عاملاً.