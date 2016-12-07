عندما يصبح الجمال والإبداع مصدراً للرزق

ليست المرة الأولى التي يشهد فيها رواد ثقافي كفرسوسة هذا الجمال والإبداع الذي تجلى بوضوح عبر المشغولات اليدوية التي اختصرت في إتقانها الكثير من الجهد والذوق الفني، ويبدو أن شغف مدير التراث الشعبي سابقاً حمود الموسى قد انتقل معه إلى مكانه الجديد كمدير لثقافة دمشق. بدا ذلك خلال حضوره افتتاح المعرض وتركيزه على الجانب الجمالي والإبداعي لما عرض، فقد اعتبر أن ما نراه من مشغولات يشكل جزءاً من الحالة التراثية التي نعتز بها في بلدنا ونشجعها وندعمها، لتكون أكثر حضوراً وألقاً، ويتجلى ذلك في الإتقان الذي يعبر عن حالة إبداعية حقيقية وهو ما يميز السوريين والدليل الجوائز التي تحققها سورية في المعارض الدولية .

وحدثتنا مدير ثقافي كفرسوسة نعيمة محمد سليمان عن هذه النشاطات التي تأتي في إطار سعي المركز وإصراره على أداء مهمته الثقافية رغم كل ما يحدث والتركيز على التراث، وفي هذا الإطار يندرج معرض اليوم الذي نظمته مجموعة سيدات، بعد أن أصبحت المشغولات اليدوية مصدر عيشهن، كما يقدم فرصة للجمهور ليرى ما أنجزنه. وعن تفاوت رواد المعارض التي يستضيفها المركز بين فترة وأخرى اعتبرت سليمان أن ذلك تحكمه حركة المنظمين وعلاقاتهم الاجتماعية بالدرجة الأولى بعد أن يقوم المركز بالإعلان عن النشاط، وهناك الكثير من العوامل الأخرى التي تؤثر على نسبة الحضور، عموماً نسبة الإقبال جيدة خصوصاً في فترة الظهيرة.

وتحدثت جمانة القاسم منظمة ومشاركة في المعرض عن مشاركتها فقالت: بحكم عملي في مجال الأشغال اليدوية سواء كانت إكسسوارات – صوف – تطريز.. وغيرها، ومن خلال مشاركاتي تعرفت على مجموعة سيدات يمتلكن مواهب مميزة في هذا المجال، ومنذ فترة عرضت علينا مديرة المركز فكرة تنظيم معرض يتيح الفرصة للناس لمشاهدة هذه المنتوجات، فكان هذا المعرض، إضافة إلى مشاركة صبايا صغيرات في السن ببعض اللوحات الفنية بالاعتماد على الموهبة فقط دون دراسة. ورأت القاسم أن هذا النوع من المعارض بمثابة فرصة مهمة لإظهار هذه المنتوجات علماً أنها أًصبحت اليوم مصدر الرزق الوحيد للكثير من الأسر في ظل الحرب التي تتعرض لها بلدنا.

جلال نديم صالح