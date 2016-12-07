الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية تعزف السريانية

تحيي الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله حفلها الدوري مساء اليوم الأربعاء الساعة السادسة على المسرح الكبير في دار الأسد للثقافة والفنون،بمشاركة المغني سمير وارطان لأداء الأغاني السريانية، وكورال الفرقة لأداء موشح اسق العطاش.

وبين فتح الله أنه وفي كل أمسية تؤكد الفرقة الوطنية للموسيقا على رسالتها وهدفها الأساسي، وهو ترسيخ هوية الموسيقا السورية وتوثيقها وتقديمها بطريقة أكاديمية تعنى بالتفاصيل، وفي حفل اليوم تتجه لتقدم أحد أنماط الموسيقا السورية القديمة، ألا وهي السريانية لتسليط الضوء على التنوع الذي تتمتع به موسيقانا.

والأعمال السريانية من توزيع وإعداد المؤلف الموسيقي محمد عثمان، أما فاصل اسق العطاش فمن توزيع المؤلفين الموسيقيين كمال سكيكر وعصام رافع.