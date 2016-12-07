القراءة عادة يكتسبها الشخص منذ طفولته، ولا سيما من المدرسة. فلما غاب دور هذه الأخيرة، وفرغت مكتباتها، ولم يعد للمطالعة حصة بين دروسها، ولم يعد الطفل يغذي خياله بقصصها ورواياتها، تراجعت القراءة حتى كادت أن تموت.

طبعاً هناك أسباب عديدة أخرى لهذا التراجع المفجع، لكن غياب الدور المدرسي يبقى واحداً من أبرز الأسباب الذي يمكن معالجته إذا اقتنعنا بأن القراءة فعل تربوي بامتياز، وضرورة لبناء العقل والثقافة، أي لبناء الإنسان، وليست مجرد هواية شخصية نادرة كجمع الطوابع البريدية أو النقود القديمة…!