مباحثات روسية أمريكية لإخراج جميع المسلحين .. وكيري يعترف: الوضع يختلف الآن في حلب “فـيتـو” روســي صـينـي يـسـقـط مـشـروع قــرار أوروبــياً في مـجـلـس الأمـن لإنـقـاذ الإرهـابـيـيـن

استخدمت روسيا والصين أمس حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن مدينة حلب، وأعربت موسكو عن استغرابها من دعوات فرنسا وبريطانيا إلى وقف عملية مكافحة الإرهاب في الأحياء الشرقية لمدينة حلب بذريعة تدهور الوضع الإنساني هناك، مشيرة إلى أن هذه الدعوات المتكررة هي محاولة مستميتة لإنقاذ الإرهابيين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال في وقت سابق إن المشروع الفرنسي البريطاني يمثل خطوة استفزازية تقوض الجهود الروسية الأمريكية، ولفت إلى أن خبراء روسيين وأمريكيين سيبدؤون العمل في جنيف خلال اليومين القادمين من أجل إتمام صياغة اتفاق على خروج جميع المسلحين من مدينة حلب، في حين أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن حل الأزمة في سورية سياسي وأن لا حل عسكرياً لها، لافتاً إلى أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبله، وقال: إن الوضع قد اختلف الآن في مدينة حلب ومن الواضح أن الجميع يركزون على محاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرة. ويبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية بدأت تمهد الطريق للإدارة الجديدة لتنفيذ انعطافة في موقفها فيما يتعلق بالملف السوري باتجاه الحل السياسي والذي فرضته انتصارات الجيش على جميع الجبهات وخاصة في حلب.

وفيما أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ضرورة حل الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق السلمية وعبر قنوات الحوار والتفاوض، شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وفي التفاصيل، استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار بشأن مدينة حلب في مجلس الأمن الدولي. وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين شدد على ضرورة تأجيل التصويت على القرار الأممي بشأن حلب حتى انتهاء المشاورات الروسية الأمريكية حول الأزمة في سورية.

واستغربت وزارة الخارجية الروسية عن استغراب موسكو من دعوات فرنسا وبريطانيا إلى وقف عملية مكافحة الإرهاب في الأحياء الشرقية لمدينة حلب بذريعة تدهور الوضع الإنساني هناك، مشيرة إلى أن هذه الدعوات المتكررة هي محاولة مستميتة لإنقاذ الإرهابيين.

وقالت الوزارة في بيان صدر بمناسبة طرح مشروع قرار حول سورية للنقاش في مجلس الأمن الدولي: نود أن نعرب عن استغرابنا وغضبنا الشديد إزاء الحملة الإعلامية التي تخوضها باريس ولندن على خلفية قلقهما المزعوم من استمرار القتال في شرق حلب وعدم ضمان أمن المدنيين وإيصال مساعدات إنسانية طارئة إلى هناك، وأضاف: زملاؤنا الفرنسيون والبريطانيون القلقون على علم تماماً بأن هذه المساعدات تقدم اليوم عملاً وليس قولاً والجهة الروسية هي التي تقدمها بواسطة وزارة الدفاع الروسية ومركز التنسيق الروسي في سورية وكذلك وزارة الطوارئ الروسية.

وتابع البيان: إن الدعوات المتكررة التي تسمع في عدد من العواصم الغربية إلى وقف عملية مكافحة الإرهاب في الأحياء الشرقية لحلب تشبه أكثر فأكثر محاولة أخيرة ومستميتة لتبرير رعايتهم الإرهابيين والمتطرفين المهزومين أي هؤلاء الذين لا يتوانون عن فعل أي شيء من أجل بلوغ مآربهم فهم الذين يستمرون في استخدام المدنيين دروعا بشرية وقصف وتلغيم منشآت البنية التحتية المدنية والممرات الإنسانية.

وأشار البيان إلى استهداف التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية مشفى روسيا متنقلا في حي الفرقان بمدينة حلب ما أدى إلى مقتل طبيبتين روسيتين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح موضحاً أنه لا صوت يسمع من العواصم الغربية يندد بهذا الاعتداء، داعياً الشركاء الغربيين لروسيا إلى ترك الموقف المسيس والانضمام إلى الجهود الرامية إلى قمع التهديد الإرهابي في سورية والبحث عن سبل سياسية لتسوية الأزمة في سورية بدلاً من تأجيج المشاعر في الفضاء الإعلامي.

بكين: لندن تسمّم جو مجلس الأمن

من جانبه، قال مندوب الصين: “إن الوضع في سورية معقّد وحسّاس وخطر وأي تحرّك من قبل مجلس الأمن حول سورية يجب أن يستند إلى استئناف وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السوري السوري وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية”، وأضاف: “إن الأطراف المعنية مثل الاتحاد الروسي والولايات المتحدة تبذل الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل للازمة في سورية وعلى المجلس أن يدعم هذه المبادرات الدبلوماسية”.

وأشار المندوب الصيني الى ان الجهود المقدمة من الدول التي تقدمت بالقرار كان بإمكانها أن تستمر بصوت موحّد أمام المجتمع الدولي وتتفادى تسييس هذا الوضع الإنساني، وتابع: “إن على مجلس الأمن أن يبقى متحداً فيما يتعلق بالأزمة في سورية ويجب أن يتحدّث بصوت واحد ويجب أن نعمل معاً لكي نؤدي دوراً ناجعاً للتوصل إلى حل”.

وتوجّه مندوب الصين الى مندوب المملكة المتحدة بالقول: بأي حق تشوه موقف البلدان الأخرى.. إن مجلس الأمن منصة وقاعة مهيبة ولا يمكن لك أن تطلق فيها هجمات مشابهة على مواقف البلدان الأخرى.. يجب عليك اعتماد مقاربة مسؤولة والامتثال لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.. هذه هي الحدود الدنيا من كل دولة عضو، وأضاف: أطلب من ممثل المملكة المتحدة أن يضع حداً لهذه الممارسات التي تسمم جو المجلس، فهذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، وآمل ألا تتكرر مثل هذه الممارسات والاعتداءات في المستقبل.

في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن خبراء روسيين وأمريكيين سيبدؤون العمل في جنيف خلال اليومين القادمين من أجل إتمام صياغة اتفاق على خروج جميع المسلحين من مدينة حلب، وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلبيني في موسكو أمس أن اقتراح الولايات المتحدة لجهة الوضع في حلب يخص الموافقة على تحديد مواعيد وممرات إخراج كل المسلحين دون استثناء من الأحياء الشرقية لحلب” مشدداً على أن هذا الاتفاق يجب أن ينص على خروج جميع المسلحين فيما سيتم التعامل مع أولئك الذين سيرفضون الخروج باعتبارهم إرهابيين وسوف ندعم عملية الجيش السوري ضد هذه المجموعة من العصابات.

وأضاف لافروف: إننا ننطلق في المشاورات من أن الأمريكيين عندما اقترحوا مبادرتهم حول ضرورة خروج جميع المسلحين من شرق حلب فإنهم اعترفوا ضمنياً بتلك الخطوات المطلوبة منهم ومن حلفائهم الذين لهم تأثير على المسلحين القابعين في الأحياء الشرقية لحلب، مبيناً أن الجانب الأمريكي طلب تأجيل مشاورات الخبراء الروس والأمريكيين إلى فترة لاحقة، وتابع: إننا نأمل في أن هذا التأجيل الذي طلبته واشنطن سوف يستخدم في تفعيل جميع القنوات بهدف تنفيذ مهمة إخراج كل المسلحين من شرق حلب وهذه القنوات تشمل طبعاً طرق الإقناع ونأمل في أنها متوفرة لدى الأمريكيين ولدى حلفائهم أيضاً، وأشار إلى أن لدى موسكو ما يبعث على الأمل في نجاح الجهود الروسية الأمريكية من أجل إنهاء الوضع القائم في حلب وإعلان وقف الأعمال القتالية هناك وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وشدد لافروف تعليقاً على مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي أن هذا المشروع يمثل خطوة استفزازية تقوض الجهود الروسية الأمريكية وقال: إنه في هذه الظروف يمكن القول إن هذا المشروع ليس مناسباً لأنه يخالف المقاربات والأساليب التي يجري التنسيق حولها بين موسكو وواشنطن بصفتهما تترأسان المجموعة الدولية لدعم سورية.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن حل الأزمة في سورية سياسي وأن لا حل عسكرياً لها لافتًا إلى أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبله، ورأى أن على الجميع أن يدركوا أن الحرب في سورية لن تنتهي دون التوصل إلى تفاهم سياسي حول مستقبل البلاد على المدى البعيد يتم فيه دمج المعارضة بأجهزة الحكومة وذلك يمكن تحقيقه فقط في جنيف خلال نوع ما من المفاوضات، وقال نحن الآن مستعدون للقبول بمفاوضات تتضمن الحديث عن عملية انتقالية وأن الرئيس بشار الأسد جزء من هذه العملية.

وأضاف أنه في نهاية الأمر سيكون هناك انتخابات في سورية والشعب السوري هو من سيتخذ القرار ويختار قيادته المستقبلية، معتبراً أن الوصول إلى هذه المرحلة يعتمد على ما سيحدث خلال الأسابيع والأشهر المقبلة والإجراءات التي سيتم اتخاذها مع روسيا والرئيس الأسد وإيران بهذا الشأن. وأقر وزير الخارجية الأميركي بأن الوضع قد اختلف الآن في مدينة حلب ومن الواضح أن الجميع يركزون على محاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرة.

في الأثناء بحث مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر أنصاري مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الأزمة في سورية وقضايا المنطقة، وأكد جابر أنصاري خلال اللقاء أن ما يجري في حلب هو عزم الحكومة السورية الشرعية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها، مشدداً على ضرورة استئناف الحوار السوري السوري في جنيف. من جانبه قال بوغدانوف إن وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة اتفقا على عقد لقاء بعد أيام في جنيف حول حلب وتحديد آلية وكيفية إخراج كافة المسلحين منها.

بدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ضرورة حل الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق والأدوات السلمية وعبر قنوات الحوار والتفاوض لافتاً إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الأزمات هو الكيان الصهيوني.

وفيما شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، جدد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التأكيد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة مع الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأوضح باسيل خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكندي ستيفان ديون في بيروت أنه لا بد من حل أزمة المهجرين السوريين وعودتهم إلى ديارهم عبر الحل السياسي للأزمة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الكندي ضرورة عودة الأمن والاستقرار إلى سورية بما يضمن عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم.