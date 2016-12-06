الوقاحة البريطانية تصل حدود الدفاع عن جرائم النظام السعودي في اليمن!

رغم كل الأدلة على ارتكاب النظام السعودي، وبأسلحة أمريكية وبريطانية محرّمة دولياً، جرائم حرب في اليمن، وقتله آلاف المدنيين، وتدميره المتعمّد للبنى التحتية، وفرضه حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على اليمن، ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه، ورغم دعوات عشرات المنظمات الحقوقية الحكومة البريطانية بوقف الدعم السياسي والعسكري لنظام آل سعود، فقد زعم وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أمس وبكل وقاحة، “أن النظام السعودي لم يتجاوز الخط الأحمر في اليمن”، مشيراً إلى “أن بريطانيا لا ترى في الغارات التي يشنها طيران آل سعود خطراً واضحاً يهدد بانتهاك حقوق الإنسان”، حسب زعمه، مؤكداً تمسك بريطانيا بدعم نظام آل سعود.

وقال رئيس الدبلوماسية البريطانية، رداً على سؤال عمّا إذا كان تسليح بلاده لقوات العدوان بقيادة نظام آل سعود يسهم في مخالفة القانون الدولي باليمن، “لا نعتقد بوجود أي خطر واضح يهدد بانتهاك حقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه الأسلحة”، في دليل جديد على إصابته بـ “العمى السياسي”، وتفضيله المصالح على القيم. وشدد جونسون، في تناقض واضح مع تصريحات سلفه فيليب هاموند، على أن الخبراء البريطانيين غير متورطين في تحديد الأهداف التي تطالها غارات النظام السعودي ، بل هم يوفّرون للرياض فقط النصائح العامة بشأن كيفية هذه الغارات.

وفي إطار “الخط الأحمر”، استشهد 7 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية وجرح آخر في غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت بصورة مباشرة قاربهم قبالة سواحل المخا غرب محافظة تعز.

وأكدت مصادر محلية بمحافظة تعز بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن غارة شنها طيران العدوان السعودي استهدفت قارباً، يستقله 12 شخصاً يحلمون الجنسية الباكستانية، عندما كان في طريقه في عرض البحر، ما أدى إلى مقتل ستة بحارة فيما لا يزال ستة آخرون في عداد المفقودين.

وأدانت المصادر الغارات الهستيرية التي يشنها تحالف العدوان السعودي الأمريكي على المناطق الساحلية، لافتة إلى أن سقوط ضحايا من الجنسية الباكستانية جراء هذه الغارات يحمل رسالة إلى العالم أن غارات العدوان في هذه المناطق أصبح يلقى تأثيرات خطيرة على المدنيين من مختلف الجنسيات وفي منطقة من أهم الممرات المائية الدولية، وقالت: إن الغارات الوحشية لتحالف العدوان وكذلك العمليات العسكرية التي يشنها قبالة السواحل اليمنية القريبة من باب المندب خلّفت آثاراً كارثية على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الاصطياد بعدما تعرّضت مئات القوارب ومصانع الثلج وأسواق تسويق الأسماك للتدمير جراء الغارات الكثيفة لطيران العدوان، بالإضافة إلى المخاطر التي تواجه الصيادين جراء انتشار الزوارق الحربية لتحالف العدوان السعودي على طول الشريط الساحلي الغربي على البحر الأحمر. وقد هرعت القوات البحرية اليمنية رغم التحليق المكثف لطيران العدوان لإنقاذ من كانوا على الزورق فتمكنت من انتشال جثة شهيد وآخر مصاب تمّ نقله إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما ما تزال جثث 6 ممن استشهدوا على متن الزورق مفقودة في البحر.

البعث-وكالات