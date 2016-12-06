موسكو تحمّل واشنطن وباريس ولندن مسؤولية استهداف الإرهابيين مشفى متنقلاً في حي الفرقان تسوية أوضاع 700 شخص في ريف دمشق.. وعشرات الشهداء والجرحى في اعتداءات إرهابية على حلب

وسط حرص الحكومة السورية على تعزيز المصالحات المحلية في مختلف المناطق، بالتوازي مع عمليات الجيش المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري، تمت أمس تسوية أوضاع 700 شخصٍ بينهم 150 مسلحاً في بلدات الطيبة والكسوة والمقيليبة بريف دمشق الجنوبي. في وقت واصلت قواتنا المسلحة عملياتها على عدة جبهات تمكن خلالها من القضاء على عدد من إرهابيي داعش وتدمير أدوات إجرامهم في ريف حلب الشرقي. وفيما نفذ سلاح الجو طلعات مكثفة على أوكار التنظيمات الإرهابية في ريفي حماة وإدلب أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين أفراد التنظيمات الإرهابية وتدمير عدد كبير من المقرات والآليات بينها دبابات وعربات مصفحة ومزودة برشاشات ثقيلة.

وسط هذه الأجواء قدم رعاة الإرهاب في أمريكا وفرنسا وبريطانيا والمتعاطفين معهم جرعة معنوية لمرتزقتهم المحاصرين في أحياء شرق حلب عبر تزويدهم بإحداثيات مشفى متنقلٍ أرسلته روسيا إلى حي الفرقان لتقديم الخدمات الطبية للأهالي وقامت التنظيمات الإرهابية باستهدافه بقذيفة صاروخية ما أدى إلى مقتل طبيبتين روسيتين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح بينهم المترجم سومر أبو دياب.

وفي إطار اعتداءاتها المتواصلة على الأحياء السكنية استشهد شخص وطفلته وأصيب 25 شخصاً بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان وآل سعود بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين في مدينة حلب.

وفي التفاصيل، نفذت وحدات من الجيش عمليات ورمايات نارية على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم داعش في مشرفة أبو جبار في ريف حلب الشرقي أدت إلى تدمير 4 سيارات والقضاء على عدد من مرتزقته. وأسفرت عمليات الجيش في قرية حميمة عن تدمير جرافة لتنظيم داعش ومقتل عدد من الإرهابيين.

وفي ريف حمص نفذ الطيران الحربي طلعات على نقاط تحصن إرهابيي داعش ومحاور تحركهم وتجمعاتهم في الباردة بريف المحافظة الجنوبي الشرقي وشرقي قرية مكسر الحصان وبلدة جب الجراح أسفرت الغارات عن القضاء على أعداد من الإرهابيين التكفيريين وإصابة آخرين وتدمير آليات وتحصينات لهم.

وفي ريف حماة نفذ سلاح الجو طلعات مكثفة على أوكار التنظيمات الإرهابية في عطشان وطيبة الإمام واللطامنة وسكيك وكفر زيتا ولطمين والصياد ومورك والزلاقيات والزكاة واللحايا شمال مدينة حماة، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين أفراد التنظيمات الإرهابية وتدمير عدد كبير من المقرات والآليات بينها دبابات وعربات مصفحة ومزودة برشاشات ثقيلة.

وفي منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي دمر الطيران الحربي مقرات وآليات بعضها مزودة برشاشات وتقل إرهابيين في غارات على تجمعاتهم ونقاط تحصنهم في معرة النعمان وكفر سجنة والتمانعة وخان شيخون وحيش.

وفي درعا أوقعت وحدة من الجيش أفراد مجموعة إرهابية قتلى ومصابين ودمرت سيارة لهم في ضربات مركزة على تجمعاتهم في بلدة النعيمة.

في إطار المصالحات المحلية تمت أمس تسوية أوضاع نحو 700 شخص من بلدات الطيبة والكسوة والمقيليبة بريف دمشق الجنوبي وذلك بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016. ومن بين الذين تمت تسوية أوضاعهم 150مسلحاً سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام والسلم الأهلي.

وينص مرسوم العفو على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.

وقال أمين فرع ريف دمشق للحزب الرفيق الدكتور همام حيدر في كلمة له أمام من سووا أوضاعهم أن المشهد الرائع الذي نشاهده اليوم من أبناء منطقة الكسوة وحولها أعطى رسالة تحد إلى العالم بأن السوريين يحلون مشاكلهم بأنفسهم ولا يرضون لأي أحد أو جهة خارجية التدخل في شؤونهم الداخلية وأنهم قادرون على الحفاظ على سورية.

وأشار محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم في تصريح للصحفيين إلى أن المئات من أهالي منطقة الكسوة وبعض البلدات المجاورة لها سووا اليوم وضعهم واستفادوا من مرسوم العفو وعادوا إلى حياتهم الطبيعية، مبيناً أن الضغط الشعبي هو من ولد المصالحات المحلية رغم محاولات الإرهابيين الأجانب إفشالها، مشيراً إلى أن ريف المحافظة بالفترة القريبة جداً سيكون خالياً من السلاح والمسلحين وسيتم طرد جميع الإرهابيين الذين أتوا من الخارج.

في الأثناء ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف في تصريح له أمس أن المجموعات المسلحة قصفت مشفى روسياً متنقلاً في مدينة حلب ما أدى إلى مقتل طبيبة عسكرية روسية وإصابة اثنين من عناصر التمريض بجروح خطرة”.

وأعلن كوناشينكوف في وقت لاحق وفاة طبيبة روسية ثانية متأثرة بجراحها التي أصيبت بها أثناء قصف مسلحي المعارضة للمشفى، مبيناً أن الأطباء بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ حياتها لكن إصابتها كانت أبلغ من أن تبقى على قيد الحياة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن مسؤولية قصف المشفى الروسي في حلب تقع على عاتق رعاة الإرهابيين في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمتعاطفين معهم، مؤكداً أن مسلحي المعارضة السورية يتحملون مسؤولية القصف وأن موسكو تعرف مصدر حصولهم على إحداثيات المشفى الروسي في حلب، وأشار إلى أن إرهابيي جبهة النصرة محاصرون حالياً في الجزء الجنوبي من شرق حلب وليس بمقدورهم توجيه ضربات دقيقة كتلك التي أصابت المشفى الروسي، ولفت إلى أن الاعتداء تسبب أيضاً بإصابة عدد من الأهالي الذين كانوا في زيارة للأطباء الروس في المشفى المتنقل.

وأصيب الصحفي سومر أبو دياب الذي يعمل مترجماً في فريق “آر تي” بجروح جراء تجدد القصف على المستشفى الروسي، بعدما تجدد القصف من قبل المجموعات المسلحة على المشفى خلال وجود فريق من الصحفيين لتوثيق الاعتداء الإرهابي على المشفى وهرع الصحفيون إلى الحافلة التابعة لهم لكن قطعة من صاعق قذيفة أصابت المترجم في رجله.

وفي سياق اعتداءاتها المتواصلة على الأحياء السكنية استشهد شخص وطفلته وأصيب 25 شخصا بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان وآل سعود بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين في مدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن الإرهابيين واصلوا استهدافهم بالقذائف الصاروخية حيي المريديان والزهراء السكنيين بعد ظهر أمس ما تسبب بإصابة 21 شخصا بجروح.

وكان استشهد شخص وطفلته وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة ووقعت أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة جراء اعتداء الإرهابيين بالقذائف الصاروخية صباح أمس على الحيين المذكورين.

وأفاد مراسل سانا بأن فرق الدفاع المدني استطاعت أمس انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض مبنى سكني تعرض لقصف إرهابي بقذائف صاروخية في حي المشارقة مبيناً أن إزالة الأنقاض مستمرة للبحث عن ناجين محتملين.

واستهدفت المجموعات الإرهابية المتمركزة في حي بستان القصر مساء أول أمس حي المشارقة بعدة قذائف صاروخية ما أدى لإصابة 6 أشخاص بجروح وانهيار بناء سكني.