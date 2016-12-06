الجعفري: واشنطن ولندن وباريس فرسان الدفاع عن الإرهاب

الجعفري: واشنطن ولندن وباريس فرسان الدفاع عن الإرهاب

06 / 12 / 2016 الصفحة الأولى

هذا المقال رقم : 61 من 70 من العدد 2016-12-6-15709

2016-12-6-15709

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الولايات المتحدّة وفرنسا وبريطانيا هم الفرسان الثلاثة المدافعون عن التنظيمات الإرهابية في سورية، وشدد الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن سورية لن تستسلم للدول الداعمة للإرهاب، ولم تتوان عن واجبها الدستوري لحماية السوريين من الإرهاب، مشيراً إلى أن الحكومة السورية وحلفاؤها التزموا بكل فرص التهدئة لكن ذلك لم يكن إلا فرصة للتنظيمات الإرهابية بدعم من مشغليها لإعادة تجميع صفوفها وتلقي مساعدات جديدة لاستمرار جرائمها.
وأضاف الجعفري: إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألا تنساق وراء اعتماد قرارات لا تخدم إلا تقوية الإرهاب وتغذيته في سورية وهو أمر لن تسلم منه أي دولة، وتابع: إن من يدعي حرصه على الشعب السوري عليه أن يطرق باب الحكومة السورية والعنوان معروف للجميع.

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