زيادة الإنتاج اليومي من الغاز و”التجارة الداخلية” تهدد وتعد بالوفرة؟!

دمشق-البعث:

تعوّل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على دور المواطن في الإبلاغ والكشف عن حالات الغبن والغش في حال وجودها وبالتالي وضع المديريات بصورة أي مخالفة للتعامل معها سواء فيما يخص مادة الغاز أم غيرها من المواد، لتعلن الوزارة أنها لن تكون متهاونة مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتلاعبين، في وقت تمت دعوة جميع القائمين على محطات الوقود ومراكز بيع وتوزيع الغاز إلى تقديم المحروقات بالسرعة الممكنة التي تضمن عدم حصول أي ازدحام أو تلاعب بالمعايير والمكاييل، علماً أن هناك وفرة من تلك المواد ولا مبرر للازدحام.

ومع إقرار الوزارة بزيادة الطلب على مادة الغاز المنزلي نتيجة البرد الشديد ولجوء المواطن إلى التدفئة على الغاز، تقول إدارة عمليات الغاز في وزارة النفط: إنه تمّ العمل على زيادة الإنتاج اليومي من الغاز في دمشق وريفها إلى حدود 50 ألف أسطوانة، حيث وصلت كميات الغاز المنتجة في وحدة تعبئة الغاز إلى طاقتها القصوى والمادة متوفرة في مراكز التوزيع المعتمدة ولدى الموزعين في محافظتي دمشق وريفها بالسعر الرسمي.