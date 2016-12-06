تمويل وتنفيذ صيني لمشروع نقل الضواحي بالقطارات الكهربائية

دمشق-البعث:

كشف مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حسنين محمد علي عن خطة استراتيجية تتعلق بإعادة تأهيل الخطوط وإيجاد أخرى كهربائية جديدة في وسط المدينة وضواحيها، في وقت تكتنز المؤسسة خطة لبناء قطارات كهربائية وحل أزمة النقل ما بين محافظتي دمشق وريف دمشق بالتعاون مع الدول الصديقة، حيث تمّ إنجاز قسم من المحاور الأربعة ببناء الأنفاق داخل مدينة دمشق، واحد باتجاه القدم وآخر باتجاه الشيراتون لإلغاء التقاطعات المرورية.

وأفاد مدير عام “الخط الحجازي” في تصريح لـ”البعث” خلال إعادة تسيير قطار النزهة البخاري أنه في حال عودة الاستقرار يوجد خطة مع الجانب الصيني لتمويل وتنفيذ مشروع نقل الضواحي عبر القطارات الكهربائية التي تتمتع بسرعة كبيرة وتحتاج إلى خط متكامل لا يتقاطع معه أي أنواع أخرى من المرور، علماً أنه تم إنجاز نسبة 70 % من الأنفاق.