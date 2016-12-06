بعد 7 أشهر من القتال.. “البنيان المرصوص” تستعيد سرت

حوالي سبعة أشهر مرّت على بدء قوات “الوفاق” عملية عسكرية، أطلقت عليها اسم “البنيان المرصوص”، بهدف تحرير مدينة سرت على الساحل الليبي من أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي، ليعلن المتحدّث باسم القوات الموالية لحكومة “الوفاق”، أمس، فرض السيطرة الكاملة على المدينة، وتحريرها من فلول “داعش”، بينما ذكرت تقارير أن مناوشات لا تزال جارية.

وقال المتحدّث باسم هذه القوات رضا عيسى: إنّ “قواتنا تفرض سيطرتها بالكامل على سرت”، وتمّ تحديث صورة الغلاف على صفحة “عملية البنيان المرصوص”، على موقع “فيسبوك”، ونشرت صورة لجنود يرفعون شارة النصر، مع عبارة “انتصر البنيان وعادت سرت”، وورد على الصفحة “انهيار تامّ في صفوف الدواعش والعشرات منهم يسلّمون أنفسهم لقواتنا”.

ولم يتسن على الفور التحقّق من صحة البيان، ولم يرد إعلان رسمي بالسيطرة على سرت، وقال قائد ميداني: إن القتال لا يزال جارياً، وإنه لم يجر تأمين الجيزة البحرية بالكامل.

وبدأت العملية العسكرية منتصف أيار الفائت، بعد دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” فائز السراج في نيسان الماضي جميع القيادات العسكرية في البلاد إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لمباشرة “عملية تحرير سرت” من قبضة تنظيم “داعش” الذي سيطر عليها كلياً في كانون الثاني 2015.

وفي 5 أيار 2016 أعلن المجلس الرئاسي تشكيل غرفة عمليات، لإطلاق وقيادة عملية “البنيان المرصوص” لطرد التنظيم الإرهابي من المدينة، وقال المجلس، في قرار أصدره حينها، إن هذه الغرفة تتبعه مباشرة باعتباره القيادة العليا للجيش الليبي، وسمى ستة ضباط من الجيش الليبي لقيادة هذه الغرفة، ونصّ القرار على منع أي قوة عسكرية أو شبه عسكرية من مباشرة أي قتال في هذه المنطقة، باستثناء حالات الدفاع عن النفس، كما حُظر دخولها على المدنيين والصحفيين.

ومنذ بداية آب الماضي، ساندت الطائرات الحربية الأمريكية هجمات قوات “البنيان المرصوص” بقصف مواقع وآليات “داعش” داخل سرت، ونفذت مئات الغارات بحسب بياناتها.

وحققت القوات الحكومية تقدماً سريعاً في بدايتها مع سيطرتها على المرافق الرئيسية في سرت، شرق طرابلس، المطلّة على البحر المتوسط، لكن هذا التقدّم سرعان ما بدأ بالتباطؤ مع وصول القوّات إلى مشارف المناطق السكنية في المدينة، لتتحوّل المعركة إلى حرب شوارع وقتال من منزل إلى منزل.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون: إن 34 من إرهابيي التنظيم، بينهم قائدان كبيران على الأقل، استسلموا للقوات الليبية في الجيزة البحرية.

وكالات