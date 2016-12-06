الشعبويون أكثر تفاؤلاً بعد فشل استفتاء إيطاليا

يشعر الشعبويون في أوروبا بالارتياح بعد فشل الاستفتاء على الدستور في إيطاليا، فيما قرّر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ترك منصبه.

وأعلن رينزي أثناء مؤتمر صحفي أن نتيجة الاستفتاء واضحة تماماً، مؤكداً اعتزامه تقديم استقالته إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، وأشار إلى أنه بذل كل ما بوسعه من أجل تمرير مشروع الإصلاح الدستوري، مضيفاً أنه يتحمّل كامل المسؤولية عن هذه الخسارة.

وأشاد رينزي بالاستفتاء، الذي رفض بموجبه 59.1 % من الإيطاليين، حسب التقديرات الأخيرة، مشروع إصلاح دستوري، واصفاً عملية الاستفتاء بـ”عيد للديمقراطية”.

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي متوجّهاً إلى مناصريه أنه الوحيد الذي يتحمّل مسؤولية الخسارة، ولكنه شدد على “أن من يخوض صراعاً من أجل آرائه لا يخسر”.

يذكر أن هدف الإصلاح الدستوري الذي ربط رينزي مصيره كرئيس للحكومة بنتائجه يكمن في توطيد الاستقرار السياسي داخل البلاد، وتسريع العملية التشريعية عن طريق تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير.

ويقضي الإصلاح بتقليص عدد الأعضاء في مجلس الشيوخ من 315 إلى 100 شخص، ونقل بعض صلاحياته، لا سيما التشريعية، إلى الحكومة ومجلس النواب، من أجل تقوية الحكم المركزي في البلاد.

وتأمل حركة 5 نجوم ورابطة الشمال في إيطاليا في الاستفادة من فشل الاستفتاء على الدستور، ودعا قادتهم إلى حل البرلمان الايطالي بعد استقالة رينزي.

وفي هولندا، هنأ الزعيم اليميني المتطرّف خيرت فيلدرز على تويتر ايطاليا ورئيس رابطة الشمال ماتيو سالفيني، وأضاف: “سنفوز في 15 آذار ونضع الأمور في نصابها”.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدّم فيلدرز في الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في آذار 2017.

كما كتبت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن في تغريدة إن “الايطاليين خذلوا الاتحاد الأوروبي ورينزي”.

وتؤكد استطلاعات الرأي أن لوبن ستتمكّن من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الربيع.

وفي بريطانيا، أشادت صحيفة “ديلي ميل” المشككة بالاتحاد الأوروبي بما أطلقت عليه تسمية “ايطاليكست” و”بالثورة الجديدة على النخب” ما يؤشر إلى احتمال وصول “الشعبويين الراغبين بإخراج البلاد من اليورو إلى السلطة”. وأقر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بأن نتيجة الاستفتاء الايطالي “ليست رسالة إيجابية لأوروبا في هذه الأوقات الصعبة”، إلا أنه أعرب عن الارتياح حيال نتائج الانتخابات الرئاسية النمساوية التي شهدت فوز نصير البيئة المؤيد لأوروبا الكسندر فان دير بيلين ضد مرشح حزب الحرية نوربرت هوفر، معتبراً ذلك “فألاً حسناً”.

وترى مؤسسة كارنيغي للأبحاث أن “انتخاب دونالد ترامب وبريكست لم ينعكسا على النمسا. إن فكرة خروج محتمل من الاتحاد الأوروبي أثارت المخاوف وأدت إلى اختيار مرشح من خارج النظام لكنه تقليدي ومؤيد لأوروبا”.

ونال هوفر (45 عاماً) نسبة 46.7 بالمئة من الأصوات بحسب التوقعات وهي أفضل نتيجة يحققها اليمين المتطرف في النمسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وهذه النتيجة أقل بثلاث نقاط عما ناله في انتخابات 22 أيار حين جمع 49.7 بالمئة من الأصوات، لكن هذه الانتخابات تمّ إبطالها بسبب مخالفات إجرائية.

وتوقعت زعيمة حزب البديل الألماني الشعبوي فروك بيتري أن “أولئك الذين صوتوا لصالح حزب الحرية سيفعلون الشيء ذاته المرة المقبلة”، في حين صرحت مارين لوبن بأن لانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد انتصاراً لليمين المتطرّف.

وأكد هوفر أن الانتخابات، التي تظهر تقدّم حزب الحرية وفقاً لاستطلاعات الرأي، ستكون هدفه المقبل جنباً إلى جنب مع رئيس الحزب هاينز كريستيان شتراخه.

وكتب الأخير على فيسبوك أن “2017 سيكون عام حزب الحرية. الوقت وقتنا”.

أما خبير الشؤون النمساوية انطون بلينكا الذي يراهن على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة العام المقبل، فيعتبر أن لدى حزب الحرية “فرصة جيدة للحصول على غالبية بسيطة في البرلمان” وحتى “العثور على شريك (من حزب تقليدي) للائتلاف معه”.

وكالات