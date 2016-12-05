افتتاح مركـز ابن الوليد الطبي في حي الدبلان

حمص- عادل الأحمد

افتتح الرفيق عبد المعطي مشلب عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية القطري مركز ابن الوليد الطبي في حي الدبلان العائد لجمعية رعاية الطفل بحمص. وأشار الرفيق مشلب في تصريح للصحفيين إلى ضرورة تشجيع العمل المجتمعي الذي يتعلّق بمختلف القطاعات الخدمية للمواطنين ولاسيما القطاع الصحي. وأشار المحافظ طلال البرازي إلى الحاجة لافتتاح المراكز الطبية لتقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين، منوهاً بأهمية المركز كونه مجهزاً بأحدث التجهيزات، وبجهود القائمين على الجمعية لما تقدمه من خدمات طبية متميزة ومتطورة لمختلف شرائح المواطنين. وقالت رزان أتاسي رئيسة مجلس جمعية رعاية الطفل إن الجمعية توجّهت إلى افتتاح العديد من المكاتب الفنية الهندسية والطبية والإغاثية، إضافة إلى إحداث عدد من المشاريع التنموية استفادت منها مئات الأسر. ولفتت الدكتورة رنا سحلول رئيسة المركز إلى تقديم مختلف الخدمات الصحية والطبية واستقبال المرضى، باعتبار المركز مجمّع عيادات مزوداً بالتجهيزات الحديثة بأسعار الحدّ الأدنى لوزارة الصحة، إضافة إلى حسومات 50 بالمئة للمرضى المنتسبين للجمعية و25 بالمئة للمنتسبين لباقي الجمعيات بوجود 20 من الأطباء المتطوعين. ويضمّ المركز الذي حضر افتتاحه الرفيق عمار السباعي أمين فرع الحزب ومدير الصحة الدكتور حسان الجندي عيادات: (الجلدية والعينية والنفسية والأذن والأنف والحنجرة والنسائية والأطفال والداخلية والسكري والبولية ومخبر وإيكو وصيدلية).