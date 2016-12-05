شباب الطليعة أبطال حماة بكرة القدم

أقامت اللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم في حماة بطولة المحافظة لفئة الشباب، واستطاع فريق شباب الطليعة وللعام الثاني على التوالي أن يتوج بطلاً بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شباب النواعير وبأربعة أهداف دون مقابل، سجلهما اللاعبون نادر ربيع، وحمزة سوتل، وأحمد حديد، وعبد القادر عدي، وجاء النواعير ثانياً، في حين احتل فريق شباب السلمية المركز الأخير ومن دون أي نقطة.

عتب شديد

وعن هذه البطولة قال رئيس اللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم في حماة صلاح أورفلي: تعتبر بطولة شباب حماة لكرة القدم مرحلة هامة لهذه الفئة من فئات اللعبة، كونها الحلقة قبل الأخيرة في الإعداد لمنتخبات الرجال، وأثبت دوري التصنيف للأندية أهمية هذه الفئة نظراً لأن العديد من الفرق، قد استعانت بعدد لا بأس به من اللاعبين الشباب، ومعظمهم أثبت وجوده وتألق.

وأضاف: في بطولة حماة لم تظهر فرق شباب الأندية بالمستوى المأمول منها، وإن كان معظمها يزخر بالمواهب، ولكن لم يتم توظيف هذه المواهب في الأداء الجماعي، فكانت معظم مباريات البطولة مملة وأقل من المستوى المطلوب، رغم وجود لمحات فردية من بعض اللاعبين الموهوبين.

وطالب أورفلي عبر “البعث” بمشاركة كافة أندية المحافظة بهذه البطولة حتى تعم الفائدة على الجميع بزيادة المباريات والاستفادة من الاحتكاك وتطوير الفرق المشاركة وإجراء عدد من المباريات بأجواء البطولة مع عتبنا الشديد على الأندية التي لم تشارك لأسباب سخيفة..!!

تكريم

يشار إلى أنه قام رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لرياضة المحافظة ورئيس وأعضاء إدارة نادي الطليعة وبعض أعضاء إدارة النواعير بتكريم شباب الطليعة بكأس البطولة، مع تقديم الميداليات للاعبي الفريق، كما تم تتويج لاعب الطليعة فاروق الدقاق بكأس هداف البطولة وبسبعة أهداف، وقاد المباراة الختامية الحكام طريف هربش وتمام أبوعلوونور الدين الظاظا، وراقبها الكابتن سليمان أبوعلو، رئيس لجنة حكام حماة الفرعية وعضولجنة الحكام الرئيسية.

حماة-منير الأحمد