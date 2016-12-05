اليوم قمة سلوية .. والخميس كأس الاتحاد للناشئات

دمشق- البعث

ضمن المرحلة الثانية من دوري السيدات بكرة السلة (لمجموعة دمشق) يقام اليوم بصالة الفيحاء لقاء قمة المرحلة بين قاسيون والثورة الساعة السادسة مساء، الموسم الماضي كانت الغلبة فيها للثورة الذي فاز ذهاباً (46-39) وإياباً (60-51)، ويسبق المباراة (بالساعة الرابعة عصراً) لقاء سهل للوحدة الذي يواجه الأشرفية الذي خسر الموسم الماضي ذهاباً (31-68) وإياباً بصعوبة (51-55)..

من جهة ثانية اختتمت منافسات سلة ناشئات دمشق وأسفرت الجولة الأخيرة عن فوز الأشرفية على الثورة (58-50) وجرمانا على بردى(60-50) وقاسيون على النصر (47-25) والفيحاء على الوحدة (59-36) وبهذه النتائج تأهلت فرق الثورة والفيحاء والأشرفية إلى بطولة كأس الاتحاد للناشئات ليكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى المسابقة، حيث تأهل عن مجموعة حلب كل من الجلاء والعروبة وعن المجموعة الوسطى سلمية وعن مجموعة السويداء العربي وعن المجموعة الساحلية الساحل.

وقد تم توزيع الفرق على مجموعتين ضمت الأولى أول دمشق(الثورة) وثاني حلب (العروبة) وأول الساحلية(الساحل) وأول السويداء(العربي) في حين ضمت الثانية أول حلب (الجلاء) وثاني دمشق (الفيحاء) وأول الوسطى (السلمية) وثالث دمشق (الأشرفية) وستنطلق منافسات الكأس في صالة الفيحاء بدمشق الخميس المقبل على أن تنتهي يوم الأحد القادم..