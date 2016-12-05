اتحاد فاشل لكن ممنوع الاقتراب منه

موقعنا بلعبة المصارعة تراجع كثيراً، بعد أن كانت مصارعتنا بيضة القبان في مشاركات رياضتنا، فخروج أحد مصارعينا من الثواني الأولى في إحدى البطولات الرسمية، أليس دليلاً على التراجع الكبير؟ ومشاركتنا بلاعب واحد في بطولة رسمية تضم 18 وزناً على ماذا تدل، وإقامة معسكر للاعب واحد، أليست معيبة، وبعد أن تم تغييب المصارعة محلياً وخارجياً، يريد رئيس اتحاد المصارعة من الإعلام أن يطبّل ويزمر له.

وبدل أن يعترف رئيس اتحاد المصارعة بفشله بقيادة اللعبة، ويقدّم استقالته حول المؤتمر السنوي للهجوم على صحيفة البعث بكلام معيب أن يصدر من مسؤول في اجتماع رسمي.

ونحن نؤكد أننا في صحيفة البعث، وفي كل مرة كتبنا عن قضايا الفساد، لم نكن نخشى في ذلك لومة لائم، أو عتب صديق، أو خسارة مقرب، فالمهم لدينا أن نؤدي عملنا بكل شفافية وصدق وإخلاص للرياضة الوطنية التي هي جزء لا يتجزأ من وطننا الحبيب الغالي، وما يدفعنا لهذا النوع من الكتابة وجود حالات هنا وهناك من خلل وأخطاء وعثرات تحصل، ومن فساد ومستفيدين، همهم أن يملؤوا جيوبهم على حساب رياضتنا، فنمارس دور الرقيب من خلال إضاءة بسيطة على الخلل، لتتم معالجته وتقويمه وإصلاح اعوجاجه، ونستمد كل ذلك من خلال الدعم اللامتناهي الذي قدمه السيد الرئيس بشار الأسد لوسائل الإعلام لتمارس دور الرقيب عبر كشفها لكل الأخطاء والسلبيات، وللمهمة الصعبة التي خص بها صحيفتنا لتكون عين البعثي الرقابية دون أي حدود، وزاد من حماسنا، وشد من عزيمتنا أكثر خطاب القسم الذي أكد فيه السيد الرئيس على رجال الإعلام ممارسة حقهم الوطني المشروع في مكافحة الفساد بكل أشكاله وألوانه من خلال الإشارة إليه، وتبيان حالات الخطأ والخلل التي فيه.

ونهدف إلى أن ترتقي رياضتنا إلى أعلى المستويات، فكما نسلّط الضوء على الإيجابيات فإن مهمتنا أن نلقي الضوء على السلبيات، ونتخلّص من الفساد الرياضي، ونفضح الفاسدين والمحسوبيات والمتطفلين على رياضتنا.

والواضح أن كل الأعمال والتصرفات التي تصدر عن اتحاد المصارعة، لا توحي أننا أمام اتحاد ناضج قادر على التصرف، فهو بعد أن قام بتغييب اللعبة محلياً وخارجياً أدخل الكوادر والأبطال في متاهات المصالح، وتوزيع “الغنائم” لتدفع اللعبة الثمن، وليبقى رئيس الاتحاد جالساً على كرسيه، ولدينا الكثير من القصص والروايات للظلم الذي يتعرض له أبطال اللعبة، وسننشرها بالتفصيل عبر صحيفتنا.

وأما مداخلات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارعة، فجاءت عادية بطروحاتها، ولم ترتق للمستوى المطلوب، لتستمر معاناة اللعبة في ظل استئثار رئيس الاتحاد بكل القرارات، وإبعاد الخبرات، وحتى أبطال اللعبة.

فهل سيبقى المكتب التنفيذي متفرجاً على مصارعتنا التي تراجعت كثيراً، ولم تعد موجودة، ولم نعد نسمع، لا عن بطولاتها، ولا عن مشاركاتها بعد أن كنا نتغنى بإنجازاتها، وهل سيبقى رئيس اتحاد المصارعة محمياً وممنوع الاقتراب منه، رغم تهربه من مسؤولياته وفشله في قيادة اللعبة؟.

محمد عمران

momran0@gmail.com