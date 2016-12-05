مؤتمر هادىء لاتحاد الشطرنج

تأمين التجهيزات والمستلزمات، وإقامة دورات تأهيل وترفيع وصقل للحكام والمدربين على المستويين الفرعي والمركزي، وتنفيذ أجندة الاتحاد بحسب مواعيدها المقررة، كانت أبرز الطروحات التي تم تناولها في المؤتمر السنوي لاتحاد الشطرنج الذي أقيم في قاعة الاجتماعات في الاتحاد الرياضي في دمشق بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام.

تميّز

اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد، أشار إلى أن لعبة الشطرنج من الألعاب التي تميزت في الفترة الماضية والتي كان لها حضور على المستويين المحلي والدولي من خلال الإنجازات التي حققها أبطالنا، والتطور الذي شهدته اللعبة، خصوصاً في ظل الحرب الإرهابية التي يمر بها وطننا الحبيب سورية.

مداخلات

وبعد قراءة التقرير الفني والتنظيمي والمالي قدّم عدد من أعضاء مؤتمر اللعبة مداخلات حول أهمية تزويد اللجان الفرعية بالمستلزمات الناقصة من طاولات ورقع شطرنج وقرطاسية، بالإضافة إلى إقامة بطولات الفئات العمرية في أوقات العطل الرسمية، وخصوصاً في العطلة الفصلية، ليتمكن أبناؤنا من المشاركة في هذه البطولات دون أن تشغلهم عن دروسهم، وتنفيذ كافة البطولات المحلية في النصف الأول من العام القادم، ليتمكن أعضاء المنتخب الوطني من الدخول في معسكرات في أوقاتها المحددة، والمشاركة في الاستحقاقات الخارجية.

كما تمت مناقشة إمكانية إقامة دورة حكام دولية عبر الانترنت بإشراف رئيس لجنة الحكام العرب في الاتحاد العربي للشطرنج، وإقامة دورات فرعية للمدربين والحكام في المحافظات كافة.

ردود

تركزت الردود من قبل رئيس الاتحاد، ود.إبراهيم أبا زيد رئيس مكتب الألعاب الفردية على أهمية هذه الطروحات التي قدمت نظراً لدورها في تطوير اللعبة، وخصوصاً إقامة الدورات الفرعية، والاهتمام بالفئات العمرية، وإقامة مسابقاتها في أوقات لا تؤثر على دراسة المشاركين، كما تم الوعد بإجراء الاتصالات اللازمة مع اتحاد الشطرنج العربي لإقامة الدورة المذكورة عبر الانترنت بما يوفر الكثير من المصاريف والجهد على المشاركين، وتساهم في إغناء اللعبة.

تكريم

وبعد المصادقة على التقرير السنوي المالي والتنظيمي والتصويت عليه، قام أعضاء المكتب التنفيذي بالاشتراك مع أعضاء اتحاد اللعبة بتكريم جميع الأبطال الذين حققوا إنجازات لافتة في بطولات الجمهورية للعام الماضي.

مرهف هرموش