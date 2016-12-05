ناشئو الوحدة بطلاً لكأس الاتحاد بكرة السلة عبد الحي: الوحدة استحق اللقب والبطولة أفرزت خامات واعدة للسلة السورية

تُوج ناشئو الوحدة بلقب بطولة كأس الاتحاد بكرة السلة بعد فوزهم على العروبة بفارق (10) نقاط بواقع (74-64) في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأول بصالة الفيحاء في دمشق، وحل في المركز الثالث الاتحاد الثالث بفوزه على الطليعة بفارق (6) نقاط (63-57).

مباراة الوحدة مع العروبة، حفلت بالكثير من الإثارة والندية، ونجح الوحدة بحسم اللقب بفضل دفاعه الجيد والمنظم والهجوم السريع، ووضحت قوته تحت السلة بسبب أطوال لاعبيه.

الوحدة كان قد تأهل للمباراة النهائية بتغلبه على الاتحاد في الدور نصف النهائي(80 – 70)، في حين تغلب العروبة في المباراة الأخرى على الطليعة (70 – 61).

مدرب ناشئي الوحدة إياد عبد الحي، أشار “للبعث” أن الوحدة استحق الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق، وأثبت أن قواعد سلة النادي تبشر بالخير، وتملك جيلاً قادراً على إعادة سلة الوحدة لعصرها الذهبي.

وأضاف: لاشك أن البطولة كانت ضرورية ومفيدة بهذه الفترة، خاصة بالنسبة لفئة الناشئين، وساهمت في زيادة ورفع اللياقة البدنية للاعبين، وهي أفضل وأقوى من البطولات السابقة، كما أن البطولة حفلت بمستويات فنية جيدة، وظهرت فيها خامات مميزة، ولاعبون طوال القامة، سواء في أندية حطين والطليعة والعروبة والاتحاد، وفريقنا الذي ضم أربعة لاعبين تجاوزت أطوالهم المترين، وحسب معلوماتي أن فريقنا يُعتبر الفريق الوحيد في الوطن العربي الذي يضم لاعبين طوال القامة، وهذا مؤشر قوة للعبة كرة السلة.

وأضاف: فريقنا نجح في تجاوز الاتحاد بالدور نصف النهائي، حيث اعتمدنا على الدفاع الجيد، واستطعنا أن نحد من خطورة لاعب الاتحاد ناظم قصاص، أما في النهائي وبعد أن خسرنا بالدور الأول أمام العروبة عمدنا على تغيّر شكل الدفاع، ونجح لاعبو الفريق في التسجيل من خارج القوس، حيث سجلنا 10 ثلاثيات، والحمد الله ردينا الدين، وحققنا اللقب الثاني لنا ، فقد سبق لنا وأن أحرزنا لقب كأس الاتحاد الأولى بفوزنا في المباراة النهائية على الحرية بنتيجة (64-57)، وأريد أن أتوجه بالشكر لاتحاد السلة لجهوده في تطوير هذه الفئة والاهتمام بها، والدليل أن العروبة عاد للمنافسة على الألقاب، وهو الذي كان غائباً منذ نحو خمس سنوات عن المنافسة، إضافة لحطين أيضاً.

وأشار أن على اتحاد اللعبة الاهتمام بهؤلاء اللاعبين، وأن يقيم لهم معسكرات على مدار العام، وأن ينتقي منهم الأفضل لزجهم بصفوف المنتخب الوطني، وأن يتم استشارة المدربين بعملية الانتقاء، لا أن تتم بعشوائية.

وختم عبد الحي: أنا سعيد بالفوز في اللقب للفريق، وجاء بعد جهد كبير للاعبين وللكادر الفني، فكما تزرع تحصد، ونحن عملنا بشكل جيد، ولا بد لعملنا أن يثمر عن نتائج إيجابية، لكن ذلك يحتاج لصبر ومتابعة واهتمام، والحمد الله تحقق بالظفر في اللقب.‏

وفي نهاية البطولة قام الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام وجلال نقرش، رئيس اتحاد كرة السلة بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

يشار إلى أن فريق ناشئي الوحدة سبق له وأن حل وصيفاً لبطولة دوري العام الماضي بخسارته في النهائي بعد التمديد بنتيجة (73 – 74)، كما خسر لقب موسم 2014-2015 أمام الجيش بنتيجة (69-95).

عماد درويش