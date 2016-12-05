أقيمت يوم السبت أحد أكثر المباريات المنتظرة على طول العام، كلاسيكو الأرض الذي جمع ريال مدريد مع برشلونة، والذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، فبقي ريال مدريد محافظاً على سلسلة مبارياته من دون خسارة وموقعه في الصدارة، وبقي برشلونة محافظاً على سلسلته بالتعادلات، وانفرد بالوصافة بفارق ست نقاط عن الريال بعد أن أضاع إشبيلية الفرصة بخسارته أمام غرناطة بهدفين لهدف.

هذه المباراة تُعتبر مدرسة بأسلوب اللعب، والتكتيك التدريبي، والضبط النفسي، فهدف التعادل الذي سجله سيرجيو راموس لصالح ريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة هو أكثر ما تفتقده كرتنا ومنتخباتنا، فبعد أن قطعت الدقيقة 89 لم يتوقع أحد أن يحقق ريال مدريد التعادل، لكن هذه هي الكرة العالمية المحترفة.

معظم فرقنا ومنتخباتنا بعد أن يُسجل عليها أول هدف تُحبط معنوياتها، خاصة إن تأخر التعديل، أو إن كان الهدف في بداية المباراة، فنأمل أن تتعلّم كرتنا من هذه المدرسة العالمية، لأننا على أبواب إياب التصفيات المونديالية، والمباريات حساسة وصعبة، علّنا نستفيد، ونضمن التأهل.