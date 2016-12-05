تقلّب الأوضاع

في دورة تشرين الكروية المقامة حالياً في مدينة الباسل الرياضية بنسختها السادسة عشرة، الأوضاع (غريبة عجيبة)، فقد انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات، ولم يحدد بعد أي المتأهلين، ومن الصعب التنبؤ بالمتأهلين، فالأوضاع كل يوم متغيرة في الدورة.

المجموعة الأولى كانت أوضاعها طبيعية، ففي الجولة الأولى انتصر تشرين على جبلة 3/2، والكرامة على بانياس من الدرجة الثالثة بهدف نظيف، وفي الجولة الثانية تعادل بانياس وجبلة بهدف لمثله، والكرامة تعادل مع تشرين بلا أهداف، وبذلك يتشارك الكرامة وتشرين المقدمة بأربعة نقاط، وبانياس وجبلة في المؤخرة بنقطة واحدة لكليهما، الغريب في هذه المجموعة هو بانياس من الدرجة الثالثة الذي خسر بصعوبة مع الكرامة بهدف نظيف، وتعادل مع جبلة وصيف المجموعة الأولى من الدوري التصنيفي.

في المجموعة الثانية قلبت الأمور (عاليها واطيها)، ففي الجولة الأولى انتصر الاتحاد على الوثبة بخماسية نظيفة، والشرطة على حطين 2/1، أما في الجولة الثانية، فقلبت الأمور، وتغلب الوثبة على الشرطة بهدفين نظيفين، وتعادل الاتحاد مع حطين 3/3، جولة كانت غريبة بالنتائج تدل على أن الفرق لم تصل لاستعدادها الكامل، ولم يظهر مستواها الحقيقي بعد.