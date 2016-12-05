رغم التأجيل والتعديل بجدول مباريات دوري كرة السلة للرجال والسيدات، إلّا أننا تمكّنا من أن نستنبط أن دوري هذا الموسم لن يحمل أي شيء جديد في جعبته.

ففي مباريات الجولة الأولى للدوريين بقيت فرق الصفوة بمكانها، وتغلبت بفوارق كبيرة على منافسيها، وتابعت الفرق المتراجعة تراجعها.

هذا الموسم قد يتغير حامل اللقب، وسيكون هذا الشيء الوحيد الجديد، لكن المنافسين على اللقب سيبقون على حالهم، وهذا أمر غر مقبول، لأنه يعني بشكل أو بآخر أن سلتنا لا تتطور، وهذا يعني أننا سنمضي دوري آخر، ونحن في حالة تراجع سلوية غير مقبولة، فقد كانت سلتنا تعد من الأقوى في آسيا، ومستوانا الآن في الحضيض، فلم تعد فرق القواعد تدعم فرق الكبار، وفرق الكبار، وهم بحالة التراجع هذه، لم تعد تدعم المنتخبات الوطنية، فسلتنا لا تتطور.

ربما ينجح اتحاد السلة بتحسين شكل الدوري وإقامته على أفضل وجه، لكن هذه المشكلة من شأن الأندية التي لا تفعل شيئاً لتطوير سلتها، مع العلم أننا تلقينا العديد من الوعود بهذا الشأن، فهل حققتم شيئاً من هذه الوعود رجاء؟.