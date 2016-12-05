قيادة الجيش تدعو المسلحين إلى تسوية أوضاعهم 70 بالمئـــة مـــن أحياء شـــرق حلـــب تعـــود إلى حضــن الوطــن

تسارعت وتيرة إنجازات الجيش في أحياء شرق حلب وسط انهيارات دراماتيكية في صفوف التنظيمات التكفيرية، حيث تمكن أبطال جيشنا أمس من إعادة الأمن والاستقرار لأحياء كرم الميسر وكرم الطحان ودوار قاضي عسكر ودوار الحاووظ ودوار الجزماتي ودوار الحلوانية وصولاً إلى طريق هنانو، وبهذا الإنجاز يكون الجيش قد سيطر على 70 بالمئة من مجمل أحياء شرق حلب، وبالتالي يكون قد ضيق الخناق على ما تبقى من بؤر إرهابية وبات سقوطها مسألة وقت لا أكثر.

وبالتزامن مع الانتصارات الكبيرة لبواسل جيشنا وانطلاقاً من حرص الدولة السورية على حياة كل من غرر بهم لإعادتهم إلى حضن الوطن ألقت حوامات تابعة لسلاح الجو العربي السوري منشورات على الأحياء الشرقية لمدينة حلب تدعو فيها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المسلحين إلى ترك سلاحهم وتسوية أوضاعهم والسماح للمدنيين والمرضى والجرحى ومن يرغب بالخروج، في حين وصلت إلى حلب قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من روسيا الاتحادية للأهالي المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة.

وفيما سقط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي جبهة النصرة وداعش خلال عمليات للجيش على أوكارهم ومحاور تحركهم في ريف حمص، تأكد مقتل 50 إرهابياً على الأقل مما يسمى “جيش الفتح” المرتبط بنظامي آل سعود وأردوغان الإخواني في ضربات جوية على تجمعاتهم في عدد من قرى وبلدات ريفي حماة وإدلب.

وفي إطار عمليات المصالحة والمسامحة والاستفادة من مرسوم العفو تمت أمس تسوية أوضاع 40 شخصاً في حماة، في وقت واصلت التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها اليائسة على الأحياء السكنية للتعويض عن هزائمها في الميدان وأسفرت اعتداءاتها على عدد من أحياء حلب وبلدتي نبل والزهراء عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين بينهم نساء وأطفال إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي التفاصيل، أعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة الأمن والاستقرار لأحياء كرم الميسر وكرم الطحان ودوار قاضي عسكر ودوار الحاووظ في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وبدأت وحدات الهندسة على الفور بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الساحات والشوارع، في حين قضت وحدة أخرى على آخر تجمعات الإرهابيين في مشفى العيون بحي قاضي عسكر الذي حوله الإرهابيون إلى مقر لتخطيط أعمالهم الإجرامية.

وفي وقت سابق أعادت وحدات من الجيش الأمن والاستقرار إلى دوار الجزماتي ودوار الحلوانية وصولاً إلى طريق هنانو في الأحياء الشرقية لمدينة حلب بعد تدمير تحصينات الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، هذا وتواصل وحدات الجيش تقدمها في الأحياء الشرقية وتلاحق فلول الإرهابيين الفارين من المنطقة.

إلى ذلك وصلت إلى حلب قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من روسيا الاتحادية لأهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة، وبيّن مسؤول الإغاثة في مركز التنسيق الروسي في حميميم العقيد دانيال ريتشكوف أن القافلة “تتألف من 33 شاحنة تحوي مساعدات طبية وغذائية وألبسة وغيرها، لافتاً إلى أنها تهدف إلى تقديم المساندة والمساعدة لأهالي حلب القادمين من الأحياء الشرقية وتأمين ما يحتاجونه من مواد مختلفة لمساعدتهم بشكل مؤقت ريثما يعودون لممارسة حياتهم الطبيعية”.

وفي ريف حمص قصفت وحدة من الجيش بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ رتل آليات لتنظيم داعش الإرهابي في محيط حقل المهر النفطي شرق مدينة حمص، وأسفر القصف عن تدمير 4 عربات مزودة برشاشات ومقتل العديد من أفراد التنظيم التكفيري.

ونفذت وحدات الجيش العاملة على اتجاه منطقة الحولة عمليات مكثفة على أوكار لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرى السمعليل وتير معلة والقنيطرات ومحيط مدينة الرستن أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين صفوف الإرهابيين.

وفي ريفي حماة وإدلب نفذ سلاح الجو غارات جوية مكثفة على تجمعات وتحصينات المجموعات الإرهابية في اللطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمالي وكفر نبل وكفر سجنه بريف إدلب الجنوبي، وأسفرت الغارات عن مقتل 50 إرهابياً على الأقل إضافة إلى تدمير آليات ومقرات للإرهابيين.

وفي درعا وريفها وجهت وحدة من الجيش ضربات مكثفة على مقري قيادة للمجموعات الإرهابية في حيي طريق السد والأربعين بمنطقة درعا البلد أسفرت عن مقتل عدد من متزعمي الإرهابيين وتدمير آليات وعتاد حربي متنوع، وتأكد مقتل أفراد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة على الطريق الواصل بين بلدتي النعيمة وأم المياذن خلال ضربات مدفعية على تحركات الإرهابيين شرقي مدينة درعا بنحو 5 كم.

في غضون ذلك واصلت التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على الأحياء السكنية، حيث استهدفت التنظيمات الإرهابية بلدتي نبل والزهراء بـ 21 قذيفة صاروخية أدت إلى إصابة 10 أشخاص بجروح بينهم 3أطفال ووقوع دمار كبير في منازل المواطنين.

وارتقى 5 شهداء وأصيب عشرات الأشخاص بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذائف صاروخية وهاون على أحياء حلب الجديدة والحمدانية والإذاعة وشارع النيل والحرم الجامعي والأشرفية وسيف الدولة في مدينة حلب.

وفي سياق عمليات المصالحة والمسامحة تمت أمس تسوية أوضاع 40 شخصاً في حماة.

وأكد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري خلال عملية التسوية حرص المحافظة على تقديم جميع التسهيلات لتسوية أوضاع المغرر بهم في إطار المصالحات المحلية إضافة إلى الاستفادة من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

ودعا المحافظ الذين سويت أوضاعهم إلى إيصال رسالة إلى كل من غرر به بالمبادرة إلى تسليم نفسه والعودة إلى حضن الوطن للمساهمة الفاعلة في إصلاح ما خربه الإرهاب من منشآت حيوية ومرافق خدمية إلى جانب تفعيل وتعزيز خطوات المصالحات المحلية بما يضمن مستقبلاً واعداً لجميع أبناء الوطن وذلك في ظل الانتصارات المتلاحقة التي يسطرها الجيش والقوات المسلحة في حربهم على الإرهاب.

من جانبه أشار أمين فرع حماة للحزب الرفيق مصطفى سكري إلى أن السوريين بعقولهم النيرة وإرادتهم سيعيدون إعمار ما خربته التنظيمات الإرهابية منوهاً بتضحيات الجيش العربي السوري وانتصاراته في جميع المناطق على الإرهاب التكفيري.