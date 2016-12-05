القوات العراقية تحرّر 24 قرية في الســـــــاحل الأيســـــــر للموصـــــل

استعادت القوات العراقية، أمس، السيطرة على قريتي جديدة والناهية الكبيرة في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيهما، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تحرير 24 قرية في المنطقة نفسها.

وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى في بيان: إن قطعات عمليات صلاح الدين واللواء 60 تمكّنت من تحرير قريتي جديدة والناهية الكبيرة في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين بعد تكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، موضحاً أن تقدّم القوات العراقية مستمر حتى تحرير ما تبقى من مناطق الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط.

وفي السياق ذاته ونقلاً عن مصدر أمني استهدفت غارة جوية عراقية منزلين لقيادة “داعش” في حي البريد بالجانب الأيسر من الموصل، وأضاف: إن قوات الحشد الشعبي تطوّق تل عبطة في الموصل من 3 محاور ولم تتقدّم لدخولها بسبب الأحوال الجوية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش العراقي استعادة السيطرة على أربع قرى تقع في المحور الشمالي الشرقي لمدينة الموصل، فيما تتقدّم قواته باتجاه حي الإخاء في المدينة.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة العراقية أنها عثرت على مركز إعلامي تابع لتنظيم “داعش” في المحور الجنوبي بمدينة الموصل، ووجدت بداخله أجهزة تصوير وأفلاماً ووثائق.

وقال قائد قوات الشرطة العراقية، في تصريحات صحفية: إن الشرطة الاتحادية عثرت على مركز إعلامي لـ “داعش” في دوار المشراق جنوب حمام العليل، التي تقع في المحور الجنوبي لمدينة الموصل، مضيفاً: إن المركز كان يحتوي على أجهزة تصوير وأفلام ووثائق مهمة وإصدارات وعملات معدنية.

وكالات