دراسة تمويل مشروع توسيع الأسد الجامعي بـ45 مليون يورو

دمشق-حياة عيسى:

تدرس اللجنة الاقتصادية الحكومية خطة استمرار تمويل مشروع توسّع مشفى الأسد الجامعي المقدّمة من إدارة المشفى تتضمّن تعديل بعض بنود العقد بما يضمن إنجاز المشروع خلال عامين على الأكثر، بمبلغ مرصود يقدر بـ 45 مليون يورو صرف منها حوالي 27 مليون يورو لمجمل البناء وحوالي 28 مليون يورو لاستكمال التجهيزات الطبية والإكساء وأعمال الكهرباء والصحية، علماً أن الميزانية الاستثمارية للمشفى قدّرت بـ مليار و890 مليون ليرة، منها80 مليون ليرة لأتمتة المشفى، في حين قدّرت الميزانية الجارية بـ2 مليار و770 مليون ليرة تتضمن الرواتب والأجور والخدمات وصيانة أجهزة المشفى.

وشدد مدير المشفى الدكتور جابر إبراهيم في تصريح خاص بــ “البعث” على ضرورة العمل لتطوير الإجراءات الإدارية بما يتعلّق بقبول المرضى ومكافحة الهدر واستبدال الأجهزة الخارجة عن الخدمة والتعاقد لشراء جهاز مرنان جديد وبناء محطة أكسجين جديدة وزيادة حوافز ومكافآت العاملين في المشفى، وذلك بالتزامن مع إجراء تعاقد مع منظمة الصحة العالمية لحفر بئر مع مستلزماته وتركيب محطة تنقية تعمل على الطاقة الشمسية بكلفة 300 ألف دولار. مع الاعتراف بوجود صعوبات في تطبيق القوانين الإدارية التي تحتاج لتطوير بما يتماشى مع الأوضاع الراهنة ناهيك عن الصعوبات في تأمين بعض الأدوية النوعية نتيجة الحصار.