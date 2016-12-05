2650 مليار ليرة حجم استثمارات الطاقة المتجدّدة اللازمة لسدّ فجوة القطاع المنزلي

دمشق-البعث:

يدأب المركز الوطني لبحوث الطاقة بالتعاون مع المؤسسات التابعة لوزارة الكهرباء على إعداد دراسة لتوقّع الطلب على الطاقة الأولية في القطر لغاية عام 2030، تراعي تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بشكل مكثف في مختلف القطاعات، بحيث تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك بنسبة 30 %.

ويبين مدير المركز يونس علي أنه إذا كانت الفجوة الحاصلة في القطاع المنزلي 16 مليون طن نفط مكافئ، فإن حجم الاستثمارات اللازمة لسدها 17200 مليار ل.س، وأنه في حال تطبيق إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة تصبح الفجوة الطاقية حوالي 3 ملايين طن نفط مكافئ، وبالتالي حجم استثمارات الطاقة المتجددة اللازمة لسدها 2650 مليار ل.س بدلاً من 17200 مليار.