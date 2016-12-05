قيادة الحزب تبدأ جولاتها على المحافظات والجامعات تحضيراً لمؤتمرات الفرق: تكريس العودة القوية إلى القواعد.. وتعميق ريادة الحزب في المجتمع

محافظات-البعث:

في إطار خطتها للتواصل مع الكوادر الحزبية في كافة المحافظات والجامعات، للاستماع إلى همومها ومشكلاتها، والمساعدة في حلها، ضمن وبغية الاطلاع على واقع العمل الحزبي والخطوات المتّخذة لتطويره، بدأت قيادة الحزب أمس جولاتها على المحافظات تحضيراً لمرحلة مؤتمرات الفرق والشعب الحزبية ومجالس الفروع.

ففي درعا (دعاء الرفاعي)، التقى الرفيق يوسف أحمد، رئيس مكتب التنظيم القطري، قيادة فرع الحزب وأمناء الشعب والفرق الحزبية، وأكد أن هذا اللقاء يعقد بالتزامن مع انتصارات قواتنا الباسلة على امتداد الجغرافية السورية، مشيراً إلى فشل جميع المحاولات التي سعى أعداء سورية إلى استخدامها لتفتيت المجتمع السوري وزرع أفكار وقيم غريبة عنه.

واعتبر الرفيق أحمد أن هذا اللقاء وما يتبعه من مؤتمرات حزبية، الغاية منه رفع مستوى القواعد الحزبية، وانتقاء الأكفأ، والتفاعل بين القيادة وقياداتها القاعدية، ودعا إلى ضرورة إعادة بناء البعثي على أسس سليمة ليأخذ دوره في مسيرة النضال والمقاومة والبناء، وإلى أن تكون لغة التواصل مع المواطنين توازي همومهم اليومية وتتناول قضاياهم المجتمعية، وشدد على الابتعاد عن الروتين في تنسيب الرفاق الجدد، وعدم اتباع العشوائية، فالغاية اليوم هي بناء الحزب من خلال النقد والنقد الذاتي والتركيز على النوع لا الكم، مشيراً إلى ضرورة معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات وتفعيل دور الحزب في التصدي للحرب الاستعمارية التي تتعرّض لها سورية، مبيناً أنه من أهم المهام الموكلة للحزبيين اليوم هو الالتزام بالاجتماعات الحزبية، التي ينبغي أن تتناول هموم الشباب بالمرتبة الأولى، وقال إن الواجب يحتم على الجميع اليوم تحمّل المسؤولية في مواجهة ما يتعرّض له الوطن من حرب إرهابية.

ودعا الرفيق أحمد لتعزيز دور لجان المصالحات الوطنية التي تساهم في حقن الدماء، وتضمن تحقيق النصر بسرعة أكبر.

وتركّزت مداخلات الرفاق حول إحداث شعبة حزبية في جامعة درعا، وإيلاء المسألة التنظيمية أهمية أكبر، ورفع اقتراح فصل البعثيين المنقطعين لأكثر من 8 سنوات والطرد لمن انقطع لأكثر من 10 سنوات، وضرورة التزام الموضوعية والشفافية بنقل الواقع كما هو إلى القيادة، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحسوبيات.

حضر اللقاء الرفاق أمين فرع درعا للحزب كمال يحيى العتمة ومحافظ درعا محمد خالد الهنوس، وأمناء وأعضاء قيادات الشعب والفرق الحزبية، ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، وعدد من الفعاليات الحزبية.

الشوفي: تجديد أدوات وأساليب العمل

وفي اللاذقية (مروان حويجة)، شدد الرفيق أركان الشوفي، رئيس مكتب التربية والطلائع القطري، خلال لقائه القيادات الحزبية والشعبية والنقابية وأعضاء مجلس الشعب والمكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ومجالس المدن والإدارات الرسمية لمؤسسات المحافظة، على أهمية تكريس حالة فكرية فاعلة تواجه الفكر التكفيري الإرهابي الظلامي، مضيفاً: إن المعركة التي نخوضها اليوم ليست جديدة على قطرنا، وإنما تشن عليه بأدوات جديدة، لأن سورية بقيت رغم كل الضغوط والتحديات ثابتة على موقفها المناهض والمقاوم لمشاريع الهيمنة الأمريكية الصهيونية ورافضة للإملاءات والضغوطات، مؤكداً أن الانتصارات تتلاحق على كامل تراب الوطن، وها هي حلب الشهباء ترتدي حالياً ثوب النصر إيذانا بتخليصها من دنس الإرهاب، لتعود أكثر شموخاً ورسوخاً كقلعتها.

وأضاف الرفيق الشوفي: ما نشهده الآن من مصالحات وطنية كثيرة ومتسارعة لم يكن ليتحقق لولا انتصارات الجيش، مايضعنا كبعثيين أمام واجب وطني وبعثي في تحقيق تحوّل ملموس وحقيقي في مختلف جوانب العمل الحزبي وتجسيد هذا التحوّل في الإطار الاجتماعي والوطني تعزيزاً لدور الحزب وتعميقاً لموقعه الريادي في المجتمع والوطن، منطلقين من أن جيشنا العقائدي يستلهم عقيدته من فكر وقيم ومبادئ الحزب، ما يحتّم علينا استنهاض طاقاتنا الفكرية والنضالية والتنظيمية في الإطار المجتمعي والشعبي لنكون داعمين ومساندين ورافدين لجيشنا الباسل.

وأكد الرفيق الشوفي أن دورنا كبعثيين، مع نقاباتنا ومنظماتنا ومؤسسات المجتمع الأهلي، أن نعمل على تفكيك البيئة الحاضنة للإرهاب، وأن نحدث تغييراً في هذه البيئة، فالتغيير في الإطار الاجتماعي هو أصعب أنواع التغيير، والمعركة الفكرية تضاهي في خطورتها وشدتها وضراوتها المعركة العسكرية، وبيّن أن الرؤيا السورية للأحداث في المنطقة أثبتت صوابيتها وصحتها، وهو ما أزعج أعداء سورية وأدواتهم وحلفاءهم الذين يشنون هذه الحرب العدوانية الظالمة ليستفردوا بالمنطقة، وليسهل عليهم محو هوية الأمة وحضارتها، من خلال استهداف سورية قلعة الأمة وحصنها وقلب العروبة النابض.

وأشار الرفيق الشوفي إلى ضرورة العمل الجاد والممنهج والمبرمج لإغناء الحياة الحزبية في كافة جوانبها ومجالاتها، وضرورة تفعيل وإغناء اللغة التنظيمية والفكرية والسياسية من خلال المؤتمرات الحزبية، فنحن مقبلون على مؤتمرات الفرق الحزبية التي تستوجب منّا مسؤوليات كبيرة تنظيمياً وفكرياً، وتجديد أدوات وأساليب العمل وتكريس العودة القوية إلى قواعد الحزب، والنهوض بها القواعد، لأن قوة الحزب في قوة قواعده وجماهيره، وشدد على الدور المحوري للفرقة الحزبية، لما لها من موقع في المحيط الاجتماعي والوسط الشعبي، وأضاف: إن البعث مشروع نضالي ريادي مستمر، وإذا لم نقدّم في مؤتمراتنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا ما هو جديد فلن يكون بوسعنا تحقيق قيمة مضافة في عملنا الحزبي لننهض بالحزب بشكل دائم ومستمر.

وتركزت المداخلات على اعتماد آليات لشدّ البنية التنظيمية وتطوير آليات التواصل مع المجتمع والاهتمام بالطاقات الشابة واستقطابها وتأمين فرص عمل لها وإعادة تشغيل الشركات الصناعية المتوقفة والمتعثرة والتقويم الموضوعي الدقيق للأداء الحزبي واعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة في التكليف بالمهام الحزبية والإدارية والنقابية.

حضر اللقاء الرفاق الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب والمحافظ إبراهيم خضر السالم وأعضاء قيادة فرع الحزب.

المفتاح: جيشنا الباسل والقوى التقدّمية أسقطوا مشروع بلقنة المنطقة

وفي الحسكة (إسماعيل مطر)، التقى الرفيق رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري، الدكتور خلف المفتاح، قيادات التنظيم الحزبي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمؤسسات الإدارية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والفكرية وأعضاء مجلس الشعب والإدارة المحلية في المحافظة.

وأكد الرفيق المفتاح أن المحافظة واجهت الإرهاب وهزمته بتضافر جهود أبنائها بكل مكوّناتهم ومؤازرتهم لقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحصين، لافتاً إلى أن انتصارات أبناء شعبنا تتحقّق بوحدتنا الوطنية والتفافنا حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد في دفاعه عن وحدة وسيادة سورية وكرامة وحرية أبنائها، وبيّن أن الصراع هو صراع على هوية المنطقة والأرض والمجتمع، ومن لا يوجد على الأرض بقوة إلى جانب قوة الدولة لا مستقبل له في ظل ما يحصل، ولا يمكن لأحد أن يغيّر حقائق التاريخ والأرض، وشدد على أن الأمريكيين يستخدمون أبناء المنطقة وقوداً لحربهم، والغرب يريد إقناع العالم أن المشكلة في مجتمعنا، ويريد أن يتدخّل لحلها.

وأكد الرفيق المفتاح أن القيادة التي لم تساوم على أمتار في الجولان السوري، لن تتنازل عن سنتيمتر واحد من أراضي الجمهورية العربية السورية، لافتاً إلى أن الدول والقوميات لا تتشكّل على عنصر واحد، ووجود أمة واحدة أو دولة واحدة لا يلغي القوميات الأخرى، وهناك عشرات الأمثلة: الصين وروسيا وأمريكا وسويسرا وألمانيا وإيران وغيرها، وأضاف: إن الانتصار الذي تحقق هو برسم كل السوريين، وهو انتصار على الإرهاب والمشروع الخارجي المدعوم إقليمياً، لافتاً إلى أن تركيا تريد أن تستثمر مشاكلها مع الأكراد لتتمدّد، كما يستخدم الغرب الإرهاب ليتمدّد، وأصبحت قضية «حزب العمال» غطاء تخفي تركيا من ورائه أطماعها في سورية والعراق، لذلك فالمشروع الإخواني جاء ليضرب المشروع القومي العربي الذي يقوده حزب البعث العربي الاشتراكي، وشدد على أن الجيش العربي السوري والقيادة السورية وحزب البعث والقوى التقدّمية هم من أسقط مشروع بلقنة المنطقة وأفغنتها.

وتركزت المداخلات على ضرورة دعم القطاع الزراعي ومساعدة الفلاحين على الاستمرار في عملية الزراعة، وإقامة مشاريع تعتمد على توفر المواد الأولية بغية تأمين مزيد من فرص العمل، والعمل مع من يلزم لحل مشكلة تصديق البطاقة الذاتية للعاملين في الدولة المحالين إلى التقاعد، كونه يحتاج إلى مصادقة مركزية وهذا يرتب أعباء مالية على المواطن، والاهتمام بذوي الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لتبقى سورية قوية، وتكليف مكتب الشهداء بمتابعة شؤون الشهداء.

وأكدت المداخلات على دعم الجيش العربي السوري الذي يسطر أروع الملاحم في حربه على التكفيريين والمجموعات الإرهابية، والاستعداد لتقديم كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود هذا الجيش حتى تبقى سورية قوية مصانة.

حضر اللقاء الرفاق سليمان الناصر أمين فرع الحزب والمحافظ جايز الموسى والقيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة.

مشلب: اختيار القيادات الكفوءة وتفعيل الاجتماعات الدورية

وخلال لقائه الكوادر الحزبية ورؤساء الدوائر والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في حمص، أكد الرفيق عبد المعطي مشلب رئيس المنظمات الشعبية والنقابات المهنية القطري أهمية القضاء على الإرهاب والحوار السوري السوري ودعم المصالحات المحلية وإعادة الإعمار للإسراع بالخروج من الأزمة خاصة في ظل ما يسطره جيشنا العربي السوري من انتصارات ساحقة على الإرهاب مدعوماً من الأصدقاء وكل القوى الرديفة، وأشار الى أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات التي تفرضها علينا الحرب الكونية الظالمة التي تستهدف سورية المقاومة والممانعة، في وقت تعمل فيه الدولة السورية بكل مكوناتها على تأمين مستلزمات صمود جيشنا ومعيشة المواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة.

ولفت الرفيق مشلب الى أهمية وضع أسس ومعايير تضمن اختيار قيادات الفرق الحزبية الكفوءة وتفعيل الاجتماعات الدورية للمنتسبين للحزب باعتبار أن الالتزام الحزبي تعبير عن فهم صحيح لمبادئ الحزب وقيمه النضالية وتعزيز مسيرته، داعياً الى ترسيخ الثقافة الحزبية وتحقيق الغنى الفكري لجميع الأعضاء وإعداد تقارير سنوية ممنهجة بعيداً عن الروتين والسطحية متضمنة إيجابيات العمل والحلول والمقترحات وترتيب الأولويات للعمل على تنفيذها، وأشار الى اهتمام القيادة بتفعيل عمل المنظمات الشعبية والنقابات المهنية من خلال التواصل الدائم معها باعتبارها تمثل كافة الشرائح الاجتماعية، ونظراً لدورها في التعبئة السياسية، وذلك من خلال دعم الأسر المتضررة وانعكاس العمل النقابي على استقرار المجتمع السوري.

وتركزت المداخلات حول ضرورة إحداث دار خاصة بالمصابين بالشلل الرباعي خلال الأحداث تكريم جميع أسر الشهداء وزيارة الجرحى والمتضررين وإعادة النظر بالمفصولين من عملهم، والذين تمت محاكمتهم، والعمل على تحرير مواقع الآبار النفطية شرقي المحافظة، والإشراف الحزبي على عمل الجمعيات الأهلية وإعادة النظر ببرامج عمل البعض الأخر منها بالمحافظة.

حضر اللقاء الرفيق عمار السباعي أمين فرع الحزب والمحافظ طلال البرازي.