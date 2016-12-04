104 منشآت من أصل 140 في المنطقة الصناعية الأقدم بسورية على موعد مع إعادة التشغيل

الحمو يطلب من الصناعيين تحديث معلوماتهم.. وهم يطلبون الممكن ويتعهّدون بالانطلاق خلال مدة وجيزة

المنطقة الصناعية الأقدم في سورية والمعروفة بـ”تل كردي”، التي كانت تشغّل حتى عام 2012 نحو 13 ألف عامل وتصدّر منتجاتها إلى العديد من الدول العربية والأجنبية في مختلف أنشطة القطاعات الصناعية، الهندسية والتحويلية والغذائية والكيماوية..إلخ، حظيت وحظي صناعيّوها أمس بلقاء خاص ترأسه وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو، بحضور محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم ورئيس غرفة دمشق وريفها سامر الدبس وعضو مجلس الشعب ورجل الأعمال محمد حمشو، وبالمقابل حضره عدد مهم من الصناعيين الممثلين لمختلف الصناعات فيها.

المنطقة بمنشآتها (170 مصنعاً ومعملاً) التي حرّرها الجيش السوري من الإرهابيين وتم تسليم 104 منشآت من 140 منشأة منها مسجّلة في غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أصحابها من الصناعيين منذ شهر تقريباً، كانت أمام متطلبات عودتها لتأخذ دورها بالاقتصاد الوطني، لكن تلك المتطلبات ورغم بساطتها ظاهرياً، إلاَّ أنها تحتاج إلى جهود جدية وصادقة كي تدخل حيّز التشغيل وعودة الإنتاج والتصدير.

أول تلك المتطلبات أو بالأصح المطالبات التي حدّدها الصناعيون شرطاً لعودتهم لما يأملونه هو توفير وتأمين الطاقة الكهربائية، وهذه قد وعد محافظ الريف بأنها خلال بضعة أيام ستكون مؤمّنة للمنطقة بعد أن تم تخصيص 90 مليون ليرة من أجل ذلك، كما شملت مطالبات الصناعيين -الذين أكدوا ووعدوا بأنهم بمجرد تأمين ما يطلبونه فخلال نحو شهر سيعود قسم مهم من تلك المنشآت إلى العمل والإنتاج- إعادة تأهيل البنى التحتية من مياه وصرف صحي وطرق وخدمات اتصال وغير هذا ولو بالحدود المقبولة والمقدور عليها، إضافة إلى تأمين المحروقات اللازمة لتشغيل المنشآت سواء عبر صهاريج أم محطة وقود، وقد وعد المحافظ بالأول مرحلياً.

أما بالنسبة لموضوع تأهيل الآلات والمعدات التي تضرّرت بفعل الإرهاب، فطالب الصناعيون بتسهيل الإجراءات وتبسيطها والإسراع بالموافقات على إخراج تلك المعدات التي يمكن إصلاحها، بينما طالبوا بضرورة الموافقة على استبدال المعطوب والتالف منها عبر الاستيراد على أن تكون معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية.

ولم تقتصر المطالبات على ما تقدّم بل تمت المطالبة بتأمين التمويل وفق محدّدات يُتفق عليها، ومن خلال تفعيل ثلاثة أنواع من القروض: الأولى قروض لإعادة إنشاء البنى التحتية للمنشآت المتضررة وفقاً لنسب تضرّرها..، والثانية قروض خاصة باستبدال الآلات والمعدات..، والثالثة قروض تشغيلية.

وفي هذا السياق كان هناك طرح خاص بكيفية المساعدة في التمويل عبر القروض، إذ طرح أحد الصناعيين إقامة مصرف تشاركي بين العام والخاص وعدد من الجهات المهتمة، بمعنى أن يمنح هذا المصرف القرض على أن يقوم البنك المركزي بدفع فرق الفائدة، لأن الفائدة الحالية على القروض الصناعية عالية وتصل إلى 15% وهي لا تتناسب مع الأعباء التي سيتحمّلها الصناعي في مرحلة إعادة التأهيل والإعمار والإنتاج لمنشأته.

الصناعيون لفتوا إلى ضرورة وأهمية مسح المنطقة عامة والمنشآت خاصة (داخلها) لتأمينها من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون، حيث لا يزال هذا الأمر قائماً، وعلى الفور قام وزير الصناعة والمحافظ بالاتصال مع آمر المنطقة ناقلين له مطلب الصناعيين، ليكون الردّ بأن الموضوع قد تم إنجازه وعلى أي صناعي يريد الاطمئنان أكثر مراجعة الأمر وسيُجرى له ما يريد على أكمل وجه ويباشر بعمله، كما لفتوا إلى ضرورة تسهيل الموافقة على إصدار القيود العقارية في المنطقة، إذ يُفاجأ الصناعي حينما يريد الحصول عليها بأنها غير موجودة..؟!.

وزير الصناعة وردّاً على مطلب أحد الصناعيين، قال: على الصناعيين تحديث معلوماتهم، في إشارة إلى أن هناك قرارات حكومية قد اتخذت لكن على ما تبدّى أن الصناعيين لا يتابعون ما يصدر حتى فيما يخص القطاع الذي يعملون به..!؟.

ومن المطالب أيضاً، تسليم المزارعين لأراضيهم هناك، علماً أن للصناعيين فيها أيضاً أراضي زراعية، ليقوموا بزراعتها ما يعيد الحياة والحركة إلى المنطقة، إضافة إلى تأمين وسائط نقل جماعي إليها، وإمكانية أن يقوم الصناعي بالتعويض عمّا كانت تملكه المنشأة من وسائط نقل، من خلال السماح له باستيراد بديلها وإدخاله دون ضرائب ورسوم، لأن ذلك مدفوع مسبقاً.

هذا وغيره من المطالب تم طرحها وتم الوعد بدراستها والاهتمام بها، وعليه تم التوجيه بتشكيل لجان مختصة بكل منها، تسهيلاً وتسريعاً في الإنجاز وعودة عجلة الإنتاج لتلك المنطقة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومية في هذا الشأن.

وختاماً نشير إلى ما قاله رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، منبّهاً إلى أن الدولة حين تصرف كل تلك الأموال وتلبّي المطالب فليس هناك أقل من أن يكون هناك تعهّد والتزام بالتنفيذ وإعادة التشغيل من الصناعيين.

قسيم دحدل

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