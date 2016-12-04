بعد طول سبات.. الصناعات الريفية إلى واجهة الاهتمام بأولوية تشغيلية وتنموية

اللاذقية – مروان حويجة

لا يمكن إغفال الدور الاقتصادي والإنتاجي والاجتماعي الذي أدّته وحدات ومراكز تصنيع السجاد اليدوي في المناطق الريفية، حيث شكّلت ورشات إنتاجية استقطبت أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة، وحفّزت تدريجياً لتوسيعها باتجاه صناعات يدوية محلية أنتجت معارض نوعية للتسوّق والترويج لمنتجاتها، وتطوّرت تباعاً إلى قروض تشغيلية لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقدرات ومهارات حرفية فردية في إطار المجتمع المحلي.

والأهم حالياً التعويل كثيراً على المسعى الجاد لإعادة إنعاش وحدات صناعة السجاد ومراكز التنمية الريفية بالنظر إلى أهمية مثل هذه الوحدات الإنتاجية تشغيلياً واجتماعياً واقتصادياً وتراثياً في آن معاً، وضرورة إعادة إنعاش مثل هذه الصناعات اليدوية التقليدية، وإزاء العودة الملحوظة للصناعات الريفية فإن المتتبّع للواقع الذي آلت إليه مراكز التنمية الريفية سرعان ما يكتشف انحسار دورها وتراجعه إلى حدود السبات، وهي نفسها التي ساهمت لفترة طويلة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية ولاسيما النائية منها حيث استقطبت الكثير من البرامج التنموية المولّدة لفرص العمل عبر رفد الباحثين عن مصادر عيش بمهارات وخبرات تمكّنهم من مزاولة مهن يدوية في التصنيع الزراعي ومختلف أشكال الصناعات الحرفية واليدوية والتقليدية والتراثية، وهنا تكمن أهمية إعادة الروح لهذه المراكز وإحياء نشاطها الاجتماعي والريفي والتنموي وتجديد وظيفتها وتوسيع دورها بعد أن خبا بريقها بفعل إهمالها وتحويلها إلى حقل تجارب خلال السنوات الماضية القليلة في محاولة غير جادة لتطويرها على أرض الواقع تحت شعارات تنويع أنماط أنشطتها وإجراء تحوّل نوعي في مدخلات ومخرجات هذه المراكز والوحدات لتحقق قيمة تنموية مضافة في البعدين الاجتماعي والاقتصادي.