“المركزي” يحدّد الدولار للمصارف بـ517.44 وبـ517.42 لمؤسسات الصرافة

دمشق – البعث

حدّد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ517.44 ليرة كسعر وسطي للمصارف، و517.42 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة، كما حدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه أمس سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ514.85 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب القائمة 551.77 ليرة كسعر وسطي للمصارف و551.75 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و549.01 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.