58 مليون ليرة قيم التداول في بورصة دمشق خلال تشرين الثاني المنصرم

دمشق – البعث

بلغ حجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال شهر تشرين الثاني الماضي ما يقارب الـ367 ألف سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 58 مليون ليرة سورية موزعة على 355 صفقة، مقارنة مع حجم تداول 273 ألف سهم في تشرين الأول، وبقيمة إجمالية مقدارها 44 مليون ليرة موزعة على 267 صفقة.

وأشار بيان صادر عن السوق إلى أن مؤشر السوق لشهر تشرين الثاني أغلق على 1.502.74 نقطة مرتفعاً بحوالي 23.76 نقطة عن شهر تشرين الأول، أي بتغيّر نسبته + 1.61%.

وبلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة ما يقارب الـ20.37 ألف سهم في الجلسة الواحدة وبمتوسط قيمة تداول حوالي 3.23 ملايين ليرة تقريباً في الجلسة الواحدة، وذلك على مدى 18 جلسة تداول خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 16 جلسة في شهر تشرين الأول، ومتوسط تداول 17 ألف سهم ومتوسط قيمة تداول 3 ملايين ليرة في الجلسة الواحدة تقريباً.

وتصدّر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي 57 مليون ليرة، أي ما نسبته 97% من القيمة الإجمالية للتداول خلال الشهر.