“هيئة الأوراق المالية” تعلن شروط اعتمادها لمدققي الحسابات

دمشق – البعث

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية بدء قبولها طلبات مدققي الحسابات الراغبين باعتمادهم لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لعام 2017، على أن يكون الشخص الطبيعي معتمداً من مجلس المحاسبة والتدقيق واسمه مدرج في جدول المحاسبين القانونيين المزاولين والمرخص لهم بتدقيق حسابات شركات الأموال، وأن يكون قد مارس المهنة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل بعد حصوله على إجازة مزاولة المهنة، وتخفّض المدة المذكورة إلى أربع سنوات إذا كان المفتش حاصلاً على شهادة دولية من مستوى c.p.a الأمريكية، أو c.a الإنكليزية، أو a.c.p.a العربية، كما يجب تقديم خمسة تقارير تفتيش قام المتقدم بإعدادها في شركات مساهمة، وأن يعمل لديه ثلاثة أشخاص على الأقل منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي ومدقق، وأن يسدّد بدل الاعتماد المحدّد في نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية.

وفيما يتعلق بالشخص الاعتباري بيّنت الهيئة وجوب أن يكون شركة مدنية أو مهنية محدودة المسؤولية غايتها تدقيق الحسابات مسجّلة أصولاً ومعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق واسم الشركة مدرج في جدول المحاسبين القانونيين المزاولين والمرخّص لهم بتدقيق حسابات شركات الأموال، ويتوجب تقديم نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وأن يكون مدير الشركة من بين الشركاء فيها، وأن يعمل لدى الشركة ستة أشخاص على الأقل منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي، وأن يسدّد بدل الاعتماد المحدّد في نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية.