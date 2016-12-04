الطاقــــة الدوليــــة تحــــذّر من كارثــــة في الأســــواق العالميــــة

حذّرت منظمة الطاقة الدولية من أن سوق النفط الخام العالمي قد يشهد نقصاً حاداً في المعروض في السنوات القادمة ما سيثير موجة تقلبات كبيرة في أسعار السلع الأساسية. وقالت الطاقة الدولية في تقرير نشرته مؤخراً: إن بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية قد تكون له عواقب وخيمة في المستقبل، وذلك بسبب تراجع مستوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأضافت الوكالة: إذا لم تُنفق أموال إضافية على اكتشاف حقول جديدة وتطويرها، فإن العالم سيواجه زيادة الطلب وقلة المعروض مع بدايات العقد القادم ما قد يؤدّي إلى صعود أسعار النفط مرة أخرى. وتشير البيانات إلى أن الاستثمار في مصادر نفط جديدة في عام 2015 كان عند أدنى مستوى له منذ خمسينيات القرن الماضي، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 بأكثر من 50%.

وتراجع الاستثمار في حقول النفط من 780 مليار دولار إلى 580 ملياراً عام 2015 ليبلغ خلال العام الحالي 440 مليار دولار. وشدّدت الوكالة على أنه إذا بقي مستوى الاستثمار في قطاع النفط منخفضاً للعام الثالث على التوالي فإن الاحتمال سيكون ضئيلاً أن يفي المعروض من النفط بحاجة السوق. ولفتت الوكالة الدولية إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في حقول النفط الجديدة في عام 2016 للإيفاء بالطلب على النفط الخام في المستقبل لأن إنتاج النفط من الحقول الجديدة يتطلب 3-6 سنوات.