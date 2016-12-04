يبدو أن جلسات الأحد الاقتصادية بدأت تتمخّض عن عصف اقتصادي ربما تتجلى نتائجه في القريب العاجل، ولاسيما تجاه عملية ضبط الاستيراد وانعكاسها على العملية الإنتاجية من جهة، وعدم استنزاف القطع الأجنبي من جهة أخرى.

وآخر ما حُرّر في هذا السياق هو ما اتخذته الحكومة من قرار يعتبر في غاية الأهمية، والمتمثل بإلغاء تعريفات البنود الجمركية، وتحديداً كلمة “متعدّد” التي كان يستخدمها التجار لاستيراد المواد الممنوعة والكمالية تحت مسمى استيراد المواد الأولية للصناعة والعملية الإنتاجية.

ولنا أن نتصوّر حجم الثغرة التي أوجدتها كلمة “متعدّد” كمنفذ شرعي وقانوني لدخول مواد كمالية بغطاء نظيرتها الأساسية إذا ما علمنا أن مادة روح البن موجودة في قائمة المواد المسموح باستيرادها، ولكن لأنّ البند الجمركي الخاص بها “متعدّد” ما يسمح بالنتيجة وتحت هذا المسمى بإدخال منتجات “اثنان بواحد” و”نسكافيه” وكل المعلبات والمنتجات التي تدخل في تركيبها القهوة، وكذلك الأمر بالنسبة للأشرطة اللاصقة وعبوات التغليف التي تفتح المجال لاستيراد كرارات النايلون والبيوت البلاستيكية وكل شيء تدخل في صناعته الأشرطة اللاصقة، وغيرها من البنود الجمركية المغطاة بـ”متعدّد”..!.

ولعل من الثغرات الواجب وضعها في دائرة الدراسة المركزة أيضاً، تلك الموجودة في نظام العقود رقم 51، وما ينجم عنها من هدر كبير ناتج عن العقود المبرمة مع الخارج المغطى قانونياً تحت مسميات نفقات (الإعلان – فض العروض – الوقود..الخ) إضافة إلى نسبة العمولة غير المستهان بها.

وما يستدعي بالفعل التسريع بتشريح هذا القانون –الذي ما زال قيد التعديل منذ سنوات- ومعرفة دهاليزه هو أنه على كل الجهات العامة في الدولة أن تتعامل به، سواء كانت من القطاع الاقتصادي أم الإداري أم الإنشائي، على أن يلحظ التعديل الجاري عليه حالياً، ما يتمخّض من ملاحظات واقتراحات في حال خصّصت الحكومة جلسة خاصة لدراسة هذا القانون.

نتمنى أن تكون اجتماعات الأحد المسائية فاتحة خير لمعالجة كثير من القضايا ذات الصلة بالشأن الخدمي والاقتصادي، فرغم أن الحكومة تأخرت في إصدار القرار الآنف الذكر، إلا أنه يسجّل لها الخوض بتفاصيل الأنظمة والقوانين وما يكتنفها من ثغرات طالما كانت بوابة للهدر المشرعن، ويعوّل عليها الاستمرار بهذا النهج علّها تتمكن من سدّ كل ما له علاقة بالفساد وملحقاته.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com