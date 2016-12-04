على خلفية دراسة لتخفيض الاستهلاك بنسبة 30% 130 مليار ليرة كتلة الدعم المقدّم للكهرباء في الدورة الواحدة

رغم طول ساعات التقنين الكهربائي التي تتجاوز عشر ساعات يومياً، إلا أن ثمة إسرافاً وهدراً واضحين للطاقة الكهربائية في كثير من ممارساتنا، ونشاطات حياتنا اليومية، الناجمة عن اللامبالاة في تشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية، ناهيكم عن الإسراف في الشوارع والمباني الحكومية، فضلاً عن مشكلات الفاقد بأنواعه المختلفة، فكل ذلك يجعلنا أمام مسؤولية وطنية في ضبط الطاقة الكهربائية والعمل على ترشيدها بالشكل الأمثل.

دراسة

مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي أشار إلى أن الدعم المقدم لقطاع الكهرباء كبير، حيث تصل تكلفة الكيلوواط الساعي إلى /55/ ل.س بينما تصل تعرفة المبيع وسطياً إلى /13/ ل.س، مبيّناً أن كتلة الدعم في الدورة الواحدة في القطاع المنزلي حوالي /130/ مليار ل.س، ومشيراً إلى أنه تم إعداد دراسة لتوقع الطلب على الطاقة الأولية في القطر حتى عام 2030، مع مراعاة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بشكل مكثّف في مختلف القطاعات، الأمر الذي يؤدّي إلى تخفيض الاستهلاك بنسبة 30%.

وفر

وأضاف علي: حسب الدراسة التي يعدّها المركز بالتعاون مع مؤسسات وزارة الكهرباء، فإن الاستخدامات الرئيسية لمصادر الطاقات المتجدّدة في سد الفجوة الطاقية ممكنة في حال استخدام اللواقط الكهروضوئية، حيث إن كل 1 ميغاواط من اللواقط الكهروضوئية ينتج سنوياً حوالي /1600/ ميغاواط ساعي، بوفر حوالي /400/ طن.م.ن، وبالتالي سدّ فجوة الـ/3/ ملايين طن مكافئ نفطي التي تحتاج إلى 7500 ميغاواط، علماً الكلفة التأسيسية لكل 1 ميغاواط هي 1,5 مليون دولار، أي أن حجم الاستثمارات المطلوبة حتى عام 2030 وفق هذا الخيار هو /5700/ مليار ل.س.

وبالنسبة للسخان الشمسي المنزلي بيّن علي أن استخدامه يوفر سنوياً حوالي /1800/ ميغاواط ساعي، أي يوفر حوالي /450/ طن م.ن. وبالتالي سدّ فجوة الـ/3/ ملايين طن مكافئ نفطي تحتاج إلى 6,7 ملايين سخان شمسي، بكلفة تأسيسية تصل إلى 400 دولار لكل سخان شمسي، أي أن حجم الاستثمارات المطلوبة حتى عام 2030 وفق هذا الخيار /1600/ مليار ل.س، أما في حال استخدام العنفات الريحية فإن كل 1 ميغاواط من العنفات الريحية يوفر سنوياً حوالي /3000/ ميغاواط ساعي، أي /750/ طناً من النفط المكافئ وبالتالي سدّ فجوة الـ/3/ ملايين طن مكافئ نفطي تحتاج إلى 4000 ميغاواط، والكلفة التأسيسية لكل 1 ميغاواط هي 1,2 مليون دولار، أي أن حجم الاستثمارات المطلوبة حتى عام 2030 هو /2400/ مليار ل.س.

وبيّن علي أنه إذا كانت الفجوة الحاصلة في القطاع المنزلي 16 مليون طن نفط مكافئ فإن حجم الاستثمارات اللازمة لسدّها 17200 مليار ل.س، وأنه في حال تطبيق إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة تصبح الفجوة الطاقية حوالي /3/ ملايين طن نفط مكافئ، وبالتالي حجم الاستثمارات اللازمة لسدّها 2650 مليار ل.س بدلاً من 17200 مليار.

ترشيد

الخبير في مجال الطاقة طارق سطاس أشار إلى أهمية الترشيد بنوعيه الأول من دون تكلفة الذي يعتمد على إدارة الطلب على الطاقة ونشر الوعي والسلوكيات، وأما الثاني فيعتمد على الترشيد بالتكلفة التي يجب أن يرافقها تعديل في التجهيزات ورفع كفاءاتها مثل استبدال لمبات النيون بالليد، وهذه تحقّق وفر 73% من الطاقة الكهربائية المستجرّة بالإنارة، مؤكداً ضرورة تحسين عامل الاستطاعة في مؤسسات القطاع الرسمي، وهذا ما تؤكده فواتير كهرباء هذه الجهات حيث يوجد ضرائب لعدم تحسين عامل الاستطاعة، مشيراً إلى أن الجهات الناظمة لتوزيع الأحمال والكشف على تحسين عامل الاستطاعة ليست هي المكلفة تنفيذ الأعمال الكهربائية في الجهات العامة، حيث يوجد التركيب العشوائي في أغلبية المؤسسات الرسمية.

لابد من تنويع مصادر الطاقة في المرحلة القادمة من خلال استغلال كل مصادر الطاقات المتجدّدة المتاحة في سورية وزيادة مساهمتها في ميزان الطاقة في سورية خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة من خلال منح بعض المزايا والتسهيلات التفضيلية اللازمة لتحفيزه على هذا النوع من الاستثمار، فضلاً عن العمل على إيجاد آليات محدّدة لتأمين التمويل اللازم للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة من خلال منح القروض والتسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الطاقة الشمسية للأغراض المنزلية، وتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بشكل مكثف في مختلف القطاعات، من خلال نشر الوعي الطاقي ضمن جميع شرائح المجتمع، بما يضمن تخفيض الطلب على الطاقة.

محمد زكريا

Mohamdzkrea11@yahoo.com