عالـــم الثــــروة يضــــمّ 945 بليونيــــراً جديــــداً حتــــى 2021

خلصت دراسة أجراها بنك “كريدي سويس” للثروة العالمية أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد زيادة في عدد أصحاب البلايين بواقع 945 بليونيراً جديداً ليصل إجمالي العدد إلى 3000 بليونير. وأضاف البنك في مذكرة نشرت مؤخراً: إن أكثر من 300 بليونير جديد سيأتون من أميركا الشمالية، ومن المتوقع أن تضيف الصين عدداً أكبر من العدد الذي سيأتي من أوروبا كلها ليصل الإجمالي من الصين إلى أكثر من 420. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المليونيرات في الصين بأكثر من 70% في الفترة من 2016 إلى 2021 ليقل قليلاً عن 2800 مليونير. ويعوّل عدد كبير من البنوك من بينها “كريدي سويس” ومقرّه زيوريخ على استمرار نمو الثروة في الصين لإنعاش الأسواق الأوروبية التي تعاني من تباطؤ النشاط.

من جهة أخرى أوضحت الدراسة أن حجم الثروة في بريطانيا انخفض 1,5 تريليون دولار نتيجة هبوط قيمة الإسترليني منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ومنذ الاستفتاء الذي أجري في 23 حزيران هبط الإسترليني بنحو 16% مقابل الدولار ما يعني انخفاضاً حاداً لقيمة الثروة في بريطانيا بالدولار.