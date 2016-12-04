قوة الدولة الوطنية أساس الوحدة

الرفيق د. خلف المفتاح

عضو القيادة القطرية للحزب

لم تمر الدول العربية، منذ أن تشكّلت الكيانات القطرية الحالية في مطلع القرن العشرين. بظروف غاية في السوء كما هي عليه الآن. فعلى الرغم من امتعاض أبناء الأمة العربية من الدولة القطرية، وطموحهم وحلمهم بإقامة كيان عربي موحّد على أي مستوى كان، إلا أن تلك الأحلام قوبلت بسياسات قطرية حالت دون تحققها، ومع أن بعض التجارب الوحدوية العربية قد رأت النور، ولاسيما الوحدة السورية المصرية، إلا أن أياً من منها لم يجد طريقه إلى الاستمرار والتراكم العملي ليتكرّس حقيقة قائمة يمكن البناء عليها، ومرّد ذلك أسباب عديدة يأتي في مقدّمتها عدم توفّر الإرادة السياسية الصادقة.

إن السبب الحقيقي لما تواجهه الدول العربية من تحديات وجودية، وعلى رأسها تحدي الإرهاب، يكمن في غياب العمل العربي المشترك، الذي يقوم على فكرة التنسيق والتكامل الاقتصادي والعسكري والسياسي، والذي يرتكز إلى ثوابت عربية أو ميثاق شرف عربي، ويتأسّس على عدم السماح بالتدخل في شؤون أي دولة عربية أو محاولة المس بسيادتها ونظامها السياسي ووحدة أراضيها وشعبها من أية قوة أو جهة، سواء كانت إقليمية أو دولية، وهذا لا يمكن أن يتحقّق إلا في حال تشكيل قوة ردع عسكرية، نواتها جيش عربي بقيادة موحّدة ومستقلة، على غرار حلف الناتو، مهمته مواجهة أي تهديد تتعرّض له أية دولة عربية، وتحت عنوان حماية الأمن القومي العربي، على أن يتعزّز ذلك بسوق عربية مشتركة حقيقية، تبدأ بإزالة الحواجز الجمركية بين الدول العربية، وتسمح بانسياب السلع فيما بينها، وتفسح المجال أمام الاستثمارات البينية، وتنقُّل العمالة العربية، دون اشتراطات تمنع تحول المجال العربي إلى سوق اجتماعي واقتصادي مفتوح..

إن ما تواجهه الدول العربية من خطر الإرهاب، وما يستجره من تدخلات خارجية بحجة مكافحته، تعود أسبابه إلى عوامل عدة، أغلبها سياسي، ولاسيما العدوان على سورية، بسبب مواجهتها للمشاريع الخارجية، ودعمها للمقاومة، ورفعها لراية البعث القومية، ولكن ثمة عوامل تساهم في خلق مناخ وبيئة للتطرّف، منها اقتصادية واجتماعية وثقافية، وكذلك ما ارتبط بغياب أو ضعف الممارسة الديمقراطية، واتساع مساحات الجهل والتخلّف والاستبداد، وغياب العدالة الاجتماعية، وتلك هي البيئات المولّدة للتطرّف والإرهاب بشكل عام.

إن قوة أي نظام سياسي لا تتوقّف على حجم قوته العسكرية، على أهمية ذلك، بل تستمد من شرعيته الاجتماعية ،التي تعكسها وتقيسها حالة قبول شعبي واسع به، وهذا لا يتأتّى من فراغ، وإنما هو نتاج ممارسة تشكّل حالة من الرضى الطوعي بسياساته وسلوكه وإدارته للسلطة القائمة على أساس من حقوق المواطنة وسيادة القانون المنبثق عن إرادة شعبية حرة وحقيقية تعكس عقداً اجتماعياً مترسّخاً في الوعي العام.

إن الارهاب والتطرّف بكل اشكاله هو مخرجات أوضاع غير عادية، أو سياسات غير حكيمة، أو خطاب مغذّ للكراهية والحقد وعدم قبول الآخر، وحتى إلغائه أو قتله، ولا يمكن لهكذا خطاب لا إنساني ولا أخلاقي أن ينشأ في بيئة صحيحة أو سليمة أو منفتحة، فهو لا يتحرّك إلا في مناخات مغلقة ومنغلقة، لا تعرف الآخر، وليس لديها حدود دنيا في ثقافة الحوار، وتقوم على إقصاء دور العقل والتفكير العلمي ونبذ فكرة الانفتاح أو التناغم والانسجام بين الجماعات الإنسانية.

إن الحقيقة المؤكّدة أنه في ظل عصر العولمة والتكتلات الاقليمية لم يعد من خيار أمام المجتمعات المفكّكة والمحدودة المجال الجغرافي والامكانات البشرية والاقتصادية والعسكرية من سبيل للبقاء والعيش بحرية وأمان واستقرار ورفاه، فقصّة الوحدة أو الاتحاد لم تعد حلماً رومانسياً يدغدغ أحلام الكتاب والمثقفين وبعض النخب الفكرية والسياسية، وسلم وصول للسلطة، بقدر ما هي حاجة وضرورة للبقاء والاستمرار لدول ومجتمعات بعينها، ومنها الأقطار العربية، التي تبدو الأكثر استهدافاً على لائحة الأجندة الأميركية والغربية، وبعض القوى الإقليمية الصاعدة في المنطقة، والتي يبدو أنها تريد أن تحقق أحلامها وطموحاتها على حساب الحلم العربي الضائع.

إن الحديث عن وحدة عربية أو اتحاد بصيغة مختلفة لا يعني إلغاء الدولة الوطنية، بل إن قوة ومتانة تلك الدولة تشكل الأساس المتين الذي تتأسّس عليه فكرة الوحدة أو الاتحاد، أخذاً في الاعتبار احترام الخصوصيات الثقافية والعرقية لجهة أن أغلب الأقطار العربية قائمة على فكرة التنوّع الذي تشكّل سورية على وجه التحديد أنموذجه المكثّف.

لقد قدّم السيد الرئيس بشار الأسد رؤية ومقاربة لفكرة الوحدة في كلمته الختامية أمام اعضاء المؤتمر القطري العاشر عام 2005 قائلاً: البعض يعتقد أن أهداف البعث لم تعد صالحة أو أنها أقل صلاحية من قبل، ولكن العالم يتوحّد، أوروبا تتوحّد، والشركات الكبرى تتوحّد، والدول المختلفة تبحث عن كتل اقتصادية، ففكرة الوحدة صحيحة لكن تختلف الأشكال.

إن خطوات مدروسة تنطلق من أن الوحدة أو الاتحاد بين الأقطار العربية هو ضرورة ومصلحة ومنفعة للجميع تشكّل مقدّمة صحيحة للوصول إلى ذلك الهدف الكبير، ولعل تشكيل حراك جماهيري وكتلة تاريخية واسعة الطيف هو نقطة البداية في تحقيق ذلك.