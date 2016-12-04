واشنطن تقدّم مقترحات جديدة وروسيا تشترط انسحاب جميع المسلحين من حلب موسكو رداً على لندن: ساعدوا المدنيين أو اتركوا غيركم يقوم بالمهمة!

انتقدت وزارة الدفاع الروسية بأشد العبارات تصريحات المتحدّثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والتي تزعم فيها أن موسكو تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى عدة مناطق في حلب، وقالت: لم تقدّم بريطانيا على مدى أكثر من 5 سنوات مرّت حتى غرام واحد من الطحين أو حبة دواء أو لحاف لمساعدة السكان المحتاجين، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سلّم الطرف الروسي أثناء اللقاء في روما حزمة من المقترحات بخصوص سورية “تنسجم مع المواقف التي يتمسّك بها الخبراء الروس”، وأن هناك خطوات تجري دراستها مع واشنطن حول التسوية في حلب، مشدداً على ضرورة أن تتوّج المشاورات في جنيف بتحديد مواعيد دقيقة لانسحاب جميع المسلحين دون استثناء من أحياء حلب الشرقية، لا أن تكون مجرد لقاء من أجل اللقاء ذاته.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، “إن مركز التنسيق الروسي يقدّم يومياً مساعدات إلى المدنيين المتضررين في حلب، بينما لم تقدّم بريطانيا على مدى أكثر من 5 سنوات مرت منذ اندلاع الأزمة في سورية غراماً واحداً من الطحين أو حبة دواء أو لحافاً لمساعدة السكان المحتاجين”،

وذكّر المسؤولين البريطانيين بأن قوات الجيش السوري تمكّنت منذ الـ 28 من تشرين الثاني الماضي من استعادة حوالي نصف الأحياء التي كان يسيطر عليها الارهابيون في شرق حلب، ما أتاح تحرير نحو 90 ألف شخص يقطنون فيها من سيطرتهم، فضلاً عن 28 ألفاً آخرين، بمن فيهم 14 ألف طفل، فرّوا من الأحياء الشرقية إلى المناطق الآمنة الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، وتساءل عما إذا “كانت هذه التصريحات الغريبة تعبّر عن الموقف الشخصي للمتحدّثة باسم تيريزا ماي أم عن موقف قيادتها”، معتبراً أن لندن، ومن خلال هذه التصريحات، تفتقد “الرؤية الموضوعية لما يجري في سورية، وداخل حلب على وجه الخصوص، في ظل استمرار “الروس فوبيا” ومعاداة الروس المؤجّجة داخل بريطانيا”.

وتوجه كوناشينكوف إلى المسؤولين البريطانيين بالقول: إنه “إذا رغبت الحكومة البريطانية فعلاً في تقديم مساعدات إلى سكان الأحياء الشرقية من حلب فإن جميع الظروف متاحة لذلك.. وفي حال ليست هناك أي مساعدات بريطانية فلا تمنعوا الآخرين من تقديم المساعدة”.

إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا، عن استعداد روسيا لإرسال دبلوماسييها وخبرائها العسكريين إلى جنيف في أي وقت لاستئناف المشاورات مع الجانب الأمريكي بشأن تسوية الوضع في حلب، وأشار إلى ظهور بادرة جديدة في الاتصالات بين موسكو وواشنطن حول سورية،

وأضاف: إن هناك خطوات تجري دراستها مع واشنطن حول التسوية في حلب، مشدداً على ضرورة أن تتوج المشاورات في جنيف بتحديد مواعيد دقيقة لانسحاب جميع المسلحين دون استثناء من أحياء حلب الشرقية، لافتاً إلى أن ذلك فقط يمكن أن “يتيح إيصال مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة وتطبيع الأوضاع فيها”.

وقال لافروف: “إن الاتصالات المستمرة على مدى الأسبوع الأخير بين الخبراء الروس والأمريكيين، ولا سيما عبر جنيف، تركّزت خصوصاً على البحث عن حل في حلب، ولكن جميع الجهود المبذولة في هذا المجال فشلت حتى الجمعة الماضي بسبب سعي الولايات المتحدة إلى طرح بنود إضافية على اتفاقاتها مع موسكو تعطي غطاء لمسلحي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وأضاف: إن سبب انهيار الاتفاقات السابقة بين موسكو وواشنطن حول سورية يكمن في عجز الولايات المتحدة عن الفصل بين المجموعات الإرهابية المتطرفة ومن تسميها الولايات المتحدة “المعارضة المعتدلة”.