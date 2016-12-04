مشيخــة قطـر بـوابـــة لتهريـب الآثار المسروقـــة مـــن تدمـــر

صادرت النيابة السويسرية قطعاً أثرية نهبتها التنظيمات الإرهابية من مدينة تدمر ونقلتها عبر مشيخة قطر إلى سويسرا بطريقة غير شرعية.

وقال ممثل النيابة السويسرية: إنه تمّت مصادرة 9 قطع أثرية تعود إلى فترة بين القرنين الأول والثالث للميلاد سرقت من مدينة تدمر السورية، وليبيا واليمن، ونقلت إلى سويسرا بصورة غير شرعية، ومن بين الآثار المصادرة قوالب زخرفية زيّنت مدافن قديمة، وتاج كان يعلو رأس كاهن في تدمر.

كما أوضحت أن ثلاث قطع مصدرها تدمر، وهي لوحان تذكاريان على شكل البشر، ورأس كاهن، إضافة إلى خمس قطع من اليمن، هي رأس جدي، ومصلّ، ولوحة عليها نقوش، ونحتان لجنازة، وقطعة واحدة هي رأس أفروديت من ليبيا.

وتشكّل مشيخة قطر الحاضنة الأساسية والداعمة الأولى لكل التنظيمات الإرهابية، التي أضافت إلى جرائمها البشعة بحق السوريين جريمة تدمير الآثار والصروح المعمارية ونهب الكنوز الأثرية في سورية وتهريبها عبر تركيا إلى السوق السوداء في أوروبا.

من جهتها ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن القطع الأثرية وصلت إلى سويسرا من قطر وتم تخزينها في موانئ سويسرا الحرة التي يتم استئجارها دون طرح أي أسئلة حول المواد التي سيتم تخزينها.

وبحسب ممثل النيابة العامة السويسرية فإن الآثار المذكورة ستصبح بشكل مؤقّت جزءاً من المعروضات في متحف جنيف للفنون والتاريخ حتى إصدار القرار بإعادتها إلى بلدانها الأصلية.

وتعرّضت آثار مدينة تدمر لتدمير وتخريب ممنهج على يد تنظيم “داعش” الإرهابي، بدءاً من تحطيم تمثال “أسد اللات” في تموز من العام الماضي وتفجير معبدي “بل” و”بعل شمين”، ثم تدمير المدافن البرجية، وكانت آخر جرائم “داعش” المعلن عنها بحق آثار تدمر تدمير قوس النصر الأثري الشهير في تشرين الأول عام 2015، إضافة إلى تحويل متحف تدمر الوطني إلى سجن وما يسمى “محكمة شرعية” تضاف إليها جرائم التنظيم الإرهابي بحق أهالي مدينة تدمر، ومنها إعدام الباحث خالد الأسعد.