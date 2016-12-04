مصر تؤكد على رفض التدخل الخارجي في شؤون سورية وضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها قيادة الجيش تدعو سكان الأحياء الشمالية الشرقية لحلب للعودة إلى منازلهم

دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الإخوة المواطنين سكان الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة إلى منازلهم، بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى تلك الأحياء، وباشرت مؤسسات الدولة بإعادة تأهيلها.

وأعادت وحدات من الجيش، بالتعاون مع القوى الرديفة والحليفة، خلال الأيام القليلة الماضية، الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى السكن الشبابي ومساكن البحوث العلمية وأحياء الحيدرية والصاخور والانذارات والشيخ خضر والشيخ سعيد وجبل بدرو ومنطقة الهلك ومعامل المحالج ومحطة سليمان الحلبي ومحيطها، وإلى جزء كبير من حي بستان الباشا، وأجزاء كبيرة من أحياء الحلوانية والجزماتي وطريق الباب وكرم القاطرجي شرق حلب.

وتعبيراً عن تلاحم أبناء الوطن ووقوفهم صفاً واحداً في وجه الإرهاب، وصلت إلى حلب، أمس، شحنة من المواد الغذائية والأدوية والألبسة مقدّمة من أهالي دمشق وريفها إلى العائلات التي خرجت من شرق حلب، فيما تعمل جميع المؤسسات الخدمية على مدار الساعة لإعادة ترميم وإصلاح ما خرّبته التنظيمات الإرهابية التكفيرية في الأحياء التي أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار لتسهيل عودة الأهالي إليها.

وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على ثبات الموقف المصري تجاه حل الأزمة في سورية، مشدداً على رفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية لخدمة “مصالح ذاتية”، فيما أكد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، في تصريح له عقب لقائه الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، الاستمرار بالوقوف إلى جانب سورية حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية والتخلص من جميع الإرهابيين على الأراضي السورية.

وفي التفاصيل، وجّهت وحدة من الجيش ضربات مركّزة على تجمعات وتحركات لإرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة درعا البلد ما أدى إلى تدمير دبابة ومدفع ومربض هاون وعدد من الآليات في حي العباسية وعدة بؤر جنوب غرب مؤسسة الكهرباء بمخيم النازحين”.

وفي وقت لاحق دمرت وحدة من الجيش وكراً لمتزعمي التنظيمات الإرهابية وسيارة تقل إرهابيين وأسلحة جنوب منشأة الرفاعي غرب مخيم النازحين وقضت على مجموعة إرهابية جنوب غرب حديقة المخيم، وأكد مصدر عسكري مقتل وإصابة أفراد مجموعتين إرهابيتين كانتا تقومان بأعمال تخريب غرب بئر أم الدرج وشمال غرب الجمرك القديم.

وفي حي درعا المحطة أشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش نفذت عملية دقيقة ضد مجموعة إرهابية داخل أحد الأوكار شرق ساحة بصرى ما أسفر عن مقتل وإصابة معظم أفراد المجموعة الإرهابية.

وفي ريف حمص، نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات ضد مواقع وتحصينات إرهابيي “داعش” في حويسيس ما أسفر عن تدمير مقرين بمن فيهما من الإرهابيين، فيما دمّرت وحدة من الجيش، مدعومة بسلاح الجو، عبر رمايات نارية مكثّفة، مقرات وتجمعات لإرهابيي “النصرة” والمجموعات المنضوية تحت زعامته في تلبيسة، وأدت الرمايات النارية إلى تدمير مقر لإرهابيي التنظيم التكفيري وسيارة دفع رباعي ورشاش والقضاء على عدد من الارهابيين من بينهم نادر ضياء أبو عبيدة وعدنان خالد الخطيب وكمال محمد الهاشم.

وفي ريف حماة الشمالي، نفذ سلاح الجو سلسلة غارات على مقرّات وتحصينات التنظيمات التكفيرية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” الإرهابي في عطشان والزلاقيات وطيبة الإمام وشمالها وكفر زيتا واللطامنة، وأسفرت الضربات عن تدمير مقرّات ودشم وعدد من العربات المصفحة للتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى سقوط العشرات من الإرهابيين قتلى ومصابين.

يأتي ذلك فيما ارتقى 5 شهداء وأصيب عشرات الأشخاص بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على أحياء حلب الجديدة والحمدانية والإذاعة وشارع النيل والحرم الجامعي والأشرفية وسيف الدولة في مدينة حلب، وأدت الاعتداءات أيضاً إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وفي حلب “معن الغادري-عمار العزو”، وصلت شحنة من المواد الغذائية والأدوية والألبسة تبلغ 10 أطنان مقدّمة من أهالي دمشق وريفها إلى العائلات التي خرجت من شرق حلب، وسيتمّ توزيعها على المدنيين المقيمين في مراكز الإقامة المؤقّتة التي وفّرتها محافظة حلب، وأمنت فيها جميع الخدمات ومستلزمات العائلات الوافدة، وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب، صلاح الراعي، “إن شحنة المساعدات تضمّ تشكيلة من المواد الغذائية، كالرز والسكر والشاي والمعلبات والحليب، إضافة إلى الألبسة والأدوية، موضحاً أنه تمّ استلام الشحنة، وسيتمّ تقسيمها إلى حصص وتوزيعها على العائلات الوافدة من الأحياء الشرقية.

وخرج على مدار الأسبوع الماضي عشرات آلاف المدنيين من شرق حلب بعد أن قام الجيش بتأمين خروجهم من قبضة التنظيمات الإرهابية، التي كانت تتخذهم كدروع بشرية، بينما تواصل الجهات المعنية بالمحافظة تأمينهم ضمن مراكز إقامة مؤقّتة وتقديم كل الخدمات الطبية والمعيشية التي يحتاجونها.

إلى ذلك فيما تفقّد أمين فرع حلب للحزب أحمد صالح إبراهيم ومحافظ حلب حسين دياب عمليات تأهيل المرافق والخدمات في حي مساكن هنانو وعمل الورشات الفنية بإزالة الأنقاض وترحيلها، وأكدا أن أن كل الجهود تبذل لإعادة تأهيل الخدمات والبنى التحتية في أحياء حلب المطهرة من الإرهاب، وبما يؤمّن احتياجات الأهالي الذين بدؤوا بالعودة إلى منازلهم.

وخلال اجتماعه مع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والمدينة والمديرين المركزيين في الأمانة العامة للمحافظة ورؤساء القطاعات الخدمية، لفت محافظ حلب إلى ضرورة “الاستنفار الكامل لتقديم جميع الخدمات إلى الأحياء التي أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار لتسهيل عودة الأهالي إليها”، مشدداً على ضرورة “تسريع وتيرة العمل واستثمار جميع الطاقات البشرية والفنية ووضع برامج زمنية دقيقة لإنجاز الأعمال المطلوبة وتسهيل عملية المتابعة والمراقبة”، ودعا إلى “التنسيق بين جميع المديريات الخدمية لتوحيد جهودها لتحويل الأحياء المطهرة من الإرهاب الى ساحات حقيقية للعمل لإعادة الألق إليها بعد أن عانت من جرائم الإرهاب لسنوات طويلة”.

سياسياً، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على ثبات الموقف المصري تجاه حل الأزمة في سورية، مشدداً على رفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية لخدمة “مصالح ذاتية”، وقال، في تصريحات أدلى بها في مؤسسة بروكينغز بواشنطن التي يزورها حالياً، “إن الموقف الثابت الذي تتمسّك به القاهرة تجاه الأزمة في سورية يستند إلى محورين: أولهما هو الإصرار على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سورية ووحدتها الوطنية وحماية مؤسسات الدولة فيها،

والثاني هو دعم الطموحات المشروعة للسوريين عن طريق اتخاذ قرارات سياسية تعكس رغبة الشعب السوري بأكمله”، وأوضح أنه يتعيّن على المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا استئناف المحادثات بين أطراف الأزمة في سورية بأسرع وقت ودون أي تأخير، مشيراً إلى استمرار مصر في دعم الجهود التي يبذلها.

وحذّر شكري الأطراف الخارجية من التدخل في شؤون سورية ودعم أطراف داخلية استناداً إلى “المصالح الذاتية”، مؤكداً ضرورة استخلاص الدروس مما حدث في العراق وليبيا.

وفي طهران، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بين إيران وروسيا بهدف حل الأزمة في سورية ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وقال، خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، إن التشاور والتعاون الجيد بين طهران وموسكو في هذا الشأن سيستمر حتى تحقيق الهدف النهائي الذي يتمثّل في اجتثاث الإرهاب وإرساء السلام والاستقرار الكامل في المنطقة، مشيراً إلى أن الإرهاب خطر كبير يهدد المنطقة والعالم.

وأوضح الرئيس الإيراني أن الأزمة في سورية يمكن تسويتها عبر الحوار السياسي واحترام إرادة الشعب السوري المقرّر الرئيسي والنهائي لمستقبل سورية، وكذلك احترام وحدة أراضيها ومساعدة المهجّرين والمتضررين من الحرب دون ادخار أي جهد في سبيل ذلك.

من جهته أعلن مساعد رئيس مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية حميد أبو طالبي أن لافرنتييف قدّم خلال لقائه روحاني عرضاً عن أحدث التطوّرات في سورية والحاجة إلى حماية المدنيين ومساعدة المهجرين، وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسى للأزمة في سورية والتنسيق السياسي الإقليمي في مكافحة الإرهاب والتعاون على الساحة الدولية.

وفي لبنان، أكدت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” أن سورية ستنتصر بقيادتها وتضحيات جيشها ومساندة حلفائها على الإرهابيين المدعومين من دول غربية وعربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وقالت، في بيان تعليقاً على التصريحات الأخيرة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حول سورية، “إن تنظيم الإخوان المسلمين المدعوم من النظام التركي هو جذع الإرهاب الأساسي في الأمة العربية وتصريحات أردوغان تعكس حقيقة الواقع بأن مشروع التنظيم الإجرامي على امتداد الأمة إلى زوال”.

وفي سلوفاكيا، أكد الطلبة السوريون أن الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري في مدينة حلب وطرده الإرهابيين يشكل ضربة موجعة للتنظيمات الإرهابية وداعميها، وشددوا على أن تحقيق هذا الإنجاز ليس فقط لسورية وشعبها بل لكل الدول والشعوب التي تريد أن تنعم بالأمان ونبذ العنف والإرهاب وترفض كل أنواع التدخل الخارجي الهادف لإخضاعها لمصالح الدول الداعمة للإرهاب وحرفها عن مبادئها القومية والوطنية وخاصة الدفاع عن استقلال وسيادة الدول، وأعربوا في بيان عن شكرهم للدول والشعوب التي تقف مع سورية في مواجهة المؤامرة التي تتعرّض لها وفي مقدمتها روسيا وإيران.