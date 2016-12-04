بتوجيه من الرئيس الأسد.. الفريج يتفقّد المواقع العسكرية غرب مطار النيــرب ويـزور مساكن هنانو وحي بني زيد ومعبر الكاستيلـــو

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام وزير الدفاع بجولة ميدانية تفقّد خلالها عدداً من المواقع والنقاط العسكرية في حلب وريفها، على اتجاه الشيخ سعيد-النقارين، غرب مطار النيرب.

والتقى العماد الفريج خلال الجولة المقاتلين في مواقعهم، ونقل لهم محبة الرئيس الأسد وتقديره لتضحياتهم وبطولاتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة.

كما قام العماد الفريج بزيارة عدد من الأحياء المحرّرة في مساكن هنانو، وحي بني زيد، ومعبر الكاستيلو، واطلع من القادة الميدانيين على طبيعة المهام المنفذة والنجاحات التي تحققت في مدينة حلب وريفها، وعلى الإجراءات والتحضيرات التي يتمّ تنفيذها لتأمين احتياجات المواطنين الذين حرّرهم الجيش العربي السوري من سطوة الإرهاب وأمن خروجهم من الأحياء الشرقية للمدينة.

وناقش العماد الفريج مع القادة خطط العمليات المقبلة، والمهام المسندة، بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة، وزوّدهم بتوجيهاته، وأثنى على جهودهم الكبيرة وبطولاتهم، مؤكداً أن معركتنا مع الإرهاب مستمرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم عازمون على مواصلة تنفيذ مهامهم لتخليص الوطن من رجس الإرهاب مهما بلغت التضحيات.

رافق العماد الفريج خلال الزيارة عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

سانا