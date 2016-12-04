اتفاق سوري إيراني على إقامة منشأة تقدّم خدماتها لجرحى الحرب عباس وخميس: تطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين

استقبلت الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب، أمس، أمين عام منظمة بيت العامل الإيراني، عضو مجلس الشورى، علي رضا محجوب والوفد المرافق له، وتناول اللقاء جوانب متعددة، فيما يتعلّق بتطوير العمل البرلماني المشترك بين مجلسي الشعب والشورى، وآليات تطوير ودعم النقابات والمؤسسات العمالية في البلدين الصديقين.

وأكدت الدكتورة عباس أن العلاقات البرلمانية السورية الإيرانية في تطوّر مستمر، وهناك تواصل وتعاون وثيق مع مجلس الشورى الإيراني بهدف تعزيز هذه العلاقات وتحقيق الأهداف المرجوة لكلا البلدين، وأعربت عن تقدير الشعب السوري وامتنانه لوقوف إيران إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الكونية الظالمة التي تشن ضدها، مشيرة إلى ضرورة تطوير عمل لجنة الصداقة السورية الإيرانية المشتركة بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين.

ولفتت عباس أيضاً إلى الدور المهم في تعزيز علاقات التعاون بين المنظمات العمالية في سورية وإيران للنهوض بالواقع الاقتصادي في البلدين الصديقين.

من جانبه نوّه محجوب بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب، مبيناً ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى الإيراني ومجلس الشعب في سورية في كل المجالات بما يلبي مصالح الشعبين الصديقين، وأشار إلى أن الوفد الإيراني أجرى مباحثات بنّاءة ومثمرة مع اتحاد نقابات العمال، حيث تمّ التوصل إلى العديد من النقاط المشتركة التي تصب في مصلحة الجانبين.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أنه تمّ الاتفاق خلال المباحثات بين الجانبين على الاستفادة من التجربة الإيرانية فيما يتعلّق بالعناية بالجرحى من الجيش العربي السوري أو الطبقة العاملة، مبيناً أنه “تمّ الاتفاق على إقامة منشأة للاستفادة من خبرة مؤسسة الشهيد في إيران التي تقدّم خدماتها لجرحى الحرب”، ولفت إلى أن المنشأة لها ثلاثة أهداف تتمثّل بـ : تأهيل الجرحى نفسياً وبدنياً وتدريبهم مهنياً، مشيراً إلى أن وفداً فنياً من سورية سيزور إيران قريباً للاطلاع على هذه التجربة.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أمس، الوفد الإيراني، وأعرب عن تقدير الحكومة السورية لمواقف إيران الداعمة لصمود الشعب السوري في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، التي تستهدف لقمة عيش المواطن السوري بالدرجة الأولى، مؤكداً أهمية الاستمرار بتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وإقامة مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأوضح المهندس خميس أن تحسين واقع الطبقة العاملة في المجالات الاقتصادية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدّمة لها يشكل أحد أهم أولويات الحكومة، منوّهاً بدور العمال في تعزيز صمود الشعب السوري، من خلال التضحيات التي قدّموها في جميع المجالات.

من جانبه عبر أمين عام منظمة بيت العامل الإيراني عن إعجابه بالمعنويات المرتفعة لأبناء الشعب السوري، وثقته بأن النصر المؤزر على الإرهاب أصبح واضحاً، مشيراً إلى العلاقة المتميّزة التي تربط بين منظمة بيت العامل الإيراني واتحاد العمال في سورية، والتنسيق المستمر بينهما بهدف تحسين واقع العمال في مختلف القطاعات.

وأعرب رضا محجوب عن ثقته بأن الشعب السوري تجاوز الصعوبات التي فرضتها الأزمة في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً الاستعداد لرفع مستوى التعاون بين الجانبين في جميع المجالات.

حضر اللقاء القادري والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري.

وزار الوفد الإيراني جرحى الجيش العربي السوري في مشفى الشهيد يوسف العظمة بالمزة، معربين عن تقديرهم الكبير للتضحيات التي قدّمها أبناء الوطن وصمودهم في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرّض لها سورية.

وفي تصريح بيّن محجوب أن هدف الزيارة إيصال رسالة محبة ووفاء وتضامن من إيران، شعباً وقيادة، إلى الجرحى وأبناء الشعب السوري، الذين سجلوا أسطورة في التضحية والصمود للحفاظ على أمن سورية و الوقوف بوجه الإرهاب.

بعد ذلك توجّه أعضاء الوفد إلى بنك الدم بالمزة، وتبرّعوا بدمائهم كعربون محبة ووفاء لما يقدّمه الجيش العربي السوري على امتداد مساحات الوطن.

البعث-سانا