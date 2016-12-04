القوات العراقية تضع خططاً جديدة لتحرير الموصل.. وتوسع سيطرتها ضمن المحورين الشرقي والشمالي

واصلت القوات العراقية تقدّمها وتحرير قرى جديدة ضمن المحورين الشرقي والشمالي من مدينة الموصل، وتمكّنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً كان يعتزم تفجير نفسه وسط مدنيين والقوات العراقية المحتفلة بتحرير منطقة الإخاء بالكامل من سيطرة “داعش” شرقي الموصل.

وقال مصدر أمني: إن قوات الجيش العراقي تمكّنت من اقتحام ثلاث مناطق ضمن المحور الشرقي خلال تقدّمها لتحرير المناطق السكنية، وهي الشهداء والتأميم والنور شرقي الموصل.

وأشار إلى أن القوات العراقية تخوض اشتباكات عنيفة مع “داعش” في المناطق الثلاث.

كما ذكر المصدر الأمني أن القوات العراقية تمكّنت من تحرير قرى بايبوخت والدرويش وأبو جربوعة ضمن المحور الشمالي لمدينة الموصل، وسط اشتباكات عنيفة قتل فيها العشرات من عناصر “داعش”.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تغيير الخطط العسكرية لعملية تحرير الموصل، موضحةً أن الخطط الجديدة تقضي بمباغتة العدو وعزله عن المدنيين، وقالت في بيان: إنه وبعد نجاح الخطط العسكرية الموضوعة لعملية تحرير محافظة نينوى، ووصول القطعات إلى مراحل متقدّمة في صفحات المعركة وتحقيق أهدافها المرسومة في محاور العمليات وفرض طوق أمني على العدو وقطع خطوط إمداده، لجأت القيادات الميدانية إلى وضع خطط جديدة واستبدالها بأخرى وبما يتلاءم مع طبيعة المعركة.

وأضاف البيان: إن تغيير الخطط يهدف إلى مباغتة العدو وعزله عن المدنيين لاسيما بعد دخول القطعات العسكرية إلى مدينة الموصل والشروع بتنفيذ المرحلة الخامسة من عمليات التحرير.

ويأمل القادة أن تتقدّم قريباً قوات الأمن، التي لا تزال متمركزة على بعد أميال قليلة من الموصل، وتفتح جبهة جديدة داخل المدينة بهدف الضغط أكثر على دفاعات الإرهابيين.

وقال هشام الهاشمي، الذي يقدّم المشورة للحكومة العراقية في قتال الإرهابيين، إنه يوجد نحو أربعة آلاف مقاتل داخل الموصل، وأضاف: أن الدواعش لا يزالون موزعين على خلايا تدافع عن أحياء منفصلة، لكن الضربات الجوية على الجسور عبر نهر دجلة قطعت اتصال الإرهابيين في الشرق بالغرب، وهو ما عزّز فرص الجيش في تحقيق تقدّم، وتابع: إنها ستكون بطيئة وحذرة، ونحن نراهن على أن تنظيم “داعش” سيخسر المعركة،

مشيراً إلى أنه يتوقع أن تنفد ذخيرته وأن يعجز عن الحصول على أي إمداد بعد زوال الجسور على النهر.

من جانبه أكد المتحدّث باسم التحالف الدولي جون دوريان أن القوات العراقية تحقق تقدماً جيداً في معركة الموصل، وأنها استعادت السيطرة على 20% من المدينة، وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت معارك عنيفة في الأحياء الشرقية من الموصل، لافتاً إلى أن “داعش” يستغل سوء الأحوال الجوية لشن هجمات عكسية.

يأتي ذلك فيما استشهد 9 أشخاص وأصيب 9 آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب ساحة الشهداء ضمن منطقة الشواكة وسط العاصمة العراقية بغداد، وقال مصدر أمني: إن قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت الاقتراب منه، فيما هرعت سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قريب والجثث إلى دائرة الطب العدلي.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين شهيد وجريح.

وكالات